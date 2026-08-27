EV1, Kia torna tra le utilitarie e questa volta arriva con la spina

Si chiamerà EV1, denominazione che indica un veicolo elettrico hatchback di segmento B, e arriverà a sfidare Renault 5 E-Tech, Volkswagen ID. Polo e Peugeot e-208 sul terreno dove queste si sentono più a casa. È la risposta a un problema concreto: in Europa le vendite Kia sono calate nel 2025, nonostante i risultati globali positivi, la quota di mercato ha seguito la stessa traiettoria.

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L’EV1 nasce anche per colmare un vuoto lasciato dalla Rio, la compatta a combustione interna uscita di scena a fine 2023. Non è una sostituzione diretta, ma la logica parla da sola. Il marchio coreano aveva dichiarato nel 2023 che non sarebbe sceso sotto il segmento B con la gamma elettrica. Poi ha guardato i numeri europei e ha cambiato idea.

Il progetto segue la grammatica visiva già portata dalla nuova famiglia elettrica. Silhouette a due volumi, spigoli decisi, luci verticali che corrono lungo i bordi dei paraurti, superfici quasi piatte interrotte dalle protezioni nere ai passaruota, stesso trattamento già visto sulla EV4. Un’estetica riconoscibile, forse già un po’ troppo, ma efficace.

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Sotto la carrozzeria, la piattaforma modulare E-GMP a 400 volt della EV2 è l’ipotesi più accreditata. La EV2, disponibile da 23.950 euro, monta due varianti di powertrain: 146 CV con 317 km di autonomia WLTP, oppure 135 CV e 453 km. L’EV1 si collocherebbe un gradino sotto, con un prezzo base attorno ai 20.000 euro. Gli interni potrebbero riprendere il doppio schermo e la plancia della EV2, razionalizzando i costi di sviluppo.

Kia ha promesso che i modelli elettrici urbani per l’Europa verranno prodotti in Europa. L’assemblaggio dovrebbe avvenire a Žilina, in Slovacchia, dove già nasce la EV2, con lancio previsto per fine 2027. Con EV1 ed EV4, il costruttore punta così al 6% di quota nel segmento B/C europeo, esclusi i SUV, entro il 2030.