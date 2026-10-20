BYD SHARK ottiene le 5 stelle nei test Euro NCAP

BYD SHARK è un pick-up Super Hybrid con tecnologia DM-O, di prossima uscita sulla piazza europea. A partire dalla prima metà del 2027 arriverà in mercati selezionati del Vecchio Continente.

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Il modello, presentato al recente Salone dell’Auto di Parigi, sposa bene il tema della sicurezza. La conferma giunge dalle 5 stelle Euro NCAP guadagnate nel test dell’ente europeo indipendente che si occupa di certificare il livello di protezione offerto ai passeggeri e agli altri utenti della strada.

Quello messo a segno è il massimo riconoscimento nello specifico ambito ed ha anche una “spendibilità” commerciale. La performance del BYD SHARK conferma l’impegno del costruttore cinese nello sviluppo di modelli che sappiano offrire alti standard di sicurezza attiva e passiva.

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Il pick-up del paese della Grande Muraglia ha registrato risultati positivi in tutte le principali aree di valutazione del test Euro NCAP: 82% nella protezione degli occupanti adulti, 86% nella protezione dei bambini, 74% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e 87% nei sistemi di assistenza alla sicurezza.

Nei crash test è emersa l’ottima capacità del veicolo di proteggere gli occupanti negli impatti frontali e laterali, con particolare riferimento alla sicurezza dei bambini. Per questi ultimi esiste un sistema di rilevamento della loro presenza a bordo: un fatto valutato positivamente dai certificatori.

Di rilievo la performance del BYD SHARK sul fronte della sicurezza attiva, resa possibile dai sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica di emergenza (AEB), efficace nel rilevamento di veicoli, ciclisti e motociclisti, il mantenimento della corsia e l’assistenza intelligente alla velocità.

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Con le 5 stelle guadagnate in questo test BYD vede crescere a 9 i modelli premiati con il massimo riconoscimento Euro NCAP dal suo ingresso nel mercato europeo nel 2022. In precedenza lo stesso risultato era stato raggiunto dai modelli DOLPHIN SURF, SEAL U, SEAL U DM-i e SEALION 7.