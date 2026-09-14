Nuova Kia PV7: 460 km di autonomia e sfida aperta ai van elettrici Ford

Kia amplia la propria offerta di veicoli commerciali elettrici con il PV7, atteso in Europa nel 2027 nelle versioni Cargo e Passenger. Presentato ad Hannover in occasione dell’IAA Transportation 2026, il nuovo modello affianca il PV5 con maggiore capacità di carico e più spazio per i passeggeri, entrando nel mercato dei van destinati alle imprese, alle navette e alle famiglie numerose.

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Nuovo Kia PV7: il van elettrico cresce e si prepara per il debutto in Europa

La versione Cargo può trasportare fino a tre europallet e raggiunge una portata massima di 1.200 kg, mentre la Passenger prevede configurazioni a sette e nove posti. L’allestimento a undici posti citato per il mercato coreano non va invece considerato parte dell’offerta europea. Il pavimento piatto e la struttura modulare consentono di adattare il veicolo a impieghi differenti, comprese trasformazioni realizzate per specifiche attività professionali.

Il PV7 utilizza l’architettura E-GMP.S dedicata alla famiglia PBV, con un impianto elettrico a 800 volt. Al lancio è previsto un motore anteriore da 200 kW, equivalenti a circa 272 CV, e 420 Nm di coppia. La gamma verrà successivamente ampliata con una variante a trazione integrale.

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Le batterie disponibili avranno capacità di 71,5 e 96,2 kWh. Per la Cargo Long Range viene indicata un’autonomia fino a 460 chilometri WLTP, mentre restano da definire le percorrenze delle altre configurazioni. Il dato interessa soprattutto chi deve organizzare turni e consegne, ma andrà naturalmente rapportato al carico trasportato e al percorso.

La ricarica rapida sfrutta l’architettura a 800 volt, con un tempo indicativo di circa 25 minuti per passare dal 10 all’80% presso una colonnina da 350 kW. Alla presa anteriore per corrente alternata e continua si può aggiungere una seconda presa laterale posteriore, dedicata alla ricarica in alternata. La funzione Vehicle-to-Load permette inoltre di alimentare utensili e altre apparecchiature dalla batteria del van.

Nell’abitacolo, lo schermo centrale da 14,6 pollici ospita Pleos Connect, basato su Android Automotive OS, con applicazioni di terze parti e assistente Gleo AI. Per le aziende sono previsti anche strumenti per seguire posizione, stato della batteria e utilizzo dei veicoli della flotta.

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In Italia, il PV7 rientra nell’ampliamento della gamma professionale Kia già avviato con il PV5. Alfonso Tallarico, responsabile Ownership Experience di Kia Italia, ha confermato il lancio del modello nel 2027, insieme allo sviluppo di allestimenti locali per le esigenze dei clienti italiani. Non risultano ancora annunciati prezzi e composizione del listino nazionale, quindi il confronto economico con Ford E-Transit Custom dovrà attendere le specifiche versioni in vendita.