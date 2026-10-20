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Hyundai IONIQ 3 fra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

Hyundai IONIQ 3 è tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, promosso da UIGA. La hatchback elettrica di segmento B, sviluppata in Europa e prodotta in Turchia, punta su efficienza, spazio e tecnologia. Offre batterie da 42,2 o 61 kWh, fino a 497 km di autonomia WLTP e ricarica 10-80% in circa 30 minuti.
Foto profilo di Rosario Scelsidi
Pubblicato
Hyundai Ioniq 5 N blu in città
Una Hyundai Ioniq 5 N attraversa la città con stile sportivo. In basso compare il logo Auto Europa 2027.

La Hyundai IONIQ 3 accede alle finali del Premio Auto Europa 2027. Il modello si contenderà l’ambito riconoscimento con sei rivali, entrate insieme a lei nella rosa delle prescelte.

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La candidatura riconosce la capacità dell’auto coreana di interpretare in modo concreto le esigenze della mobilità europea. Dopo aver passato i filtri precedenti, la Hyundai IONIQ 3 affila ora le armi per l’atto conclusivo.

Ricordiamo che il Premio Auto Europa è promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA). Questo riconoscimento viene assegnato, con cadenza annuale, alle novità più significative dell’industria automobilistica del Vecchio Continente, dopo un processo di selezione svolto dai giornalisti UIGA e da una giuria di Opinion Leader.

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Sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento di İzmit, in Turchia, la Hyundai IONIQ 3 è una hatchback 100% elettrica del segmento B. Fra i punti di forza di questa innovativa vettura spicca la capacità di combinare, in un corpo di dimensioni compatte, elementi come efficienza, grande spazio a bordo, tecnologia intuitiva e ampie possibilità di personalizzazione.

Hyundai Ioniq 3

L’accesso alla fase finale del Premio Auto Europa 2027 è un riconoscimento delle doti del modello, pensato attorno alle esigenze dei clienti del Vecchio Continente. Fra i target progettuali dati agli ingegneri per il suo sviluppo, quello di rendere la mobilità elettrica più semplice da vivere e naturalmente integrata nella quotidianità.

La Hyundai IONIQ 3 dispone di una batteria da 61 kWh e la sua autonomia può spingersi fino a 497 km nel ciclo combinato WLTP: una cifra che la pone al vertice del segmento di appartenenza. Con lei l’ansia di ricarica è meno assillante che su altre auto alla spina di pari categoria.

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Una parte del merito è ascrivibile alla cura ottimale della veste aerodinamica, che favorisce anche una maggiore silenziosità a bordo. In gamma c’è pure la versione da 42,2 kWh che promette fino a 344 km di autonomia. Sulla Hyundai IONIQ 3 ci vogliono circa 30 minuti, in condizioni ottimali, per passare dal 10 all’80% di carica.

Hyundai Ioniq 3
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