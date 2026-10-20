Hyundai IONIQ 3 fra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

Hyundai IONIQ 3 è tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, promosso da UIGA. La hatchback elettrica di segmento B, sviluppata in Europa e prodotta in Turchia, punta su efficienza, spazio e tecnologia. Offre batterie da 42,2 o 61 kWh, fino a 497 km di autonomia WLTP e ricarica 10-80% in circa 30 minuti.