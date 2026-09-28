Kia brevetta un EV9 fuoristrada: anticipazione su un futuro allestimento?

Un brevetto non è una promessa, lo sappiamo, è quasi sempre così. Quando, però, Hyundai e Kia depositano la tutela del design di un SUV fuoristrada che assomiglia in modo “sospetto” a un concept presentato pochi mesi prima, qualcosa di più di una formalità burocratica potrebbe essere in corso.

Advertisement

Il brevetto D1138878 è stato depositato diversi mesi fa e approvato solo ad agosto 2026. Titolari congiunti, come prevedibile, Hyundai Motor Company e Kia Corporation. Il documento descrive il veicolo semplicemente come “autovettura” e protegge il suo design esterno. Sei viste rivelano un SUV grande, squadrato, muscoloso, con proporzioni che chiunque abbia visto il SEMA Show di Las Vegas nel novembre 2024 riconoscerebbe immediatamente.

Allora Kia aveva svelato la EV9 ADVNTR Concept. Base di partenza, chiaramente, la EV9, già un SUV di dimensioni considerevoli. Su quella piattaforma, i designer del Kia Design Center America hanno costruito sospensioni rialzate di circa 7,6 centimetri, cerchi e pneumatici da fuoristrada, longheroni laterali rinforzati, carrozzeria rivista all’anteriore e al posteriore, portapacchi sul tetto dimensionato per trasportare anche una tenda. L’idea è stata prendere il grande SUV elettrico da famiglia e trasformarlo in qualcosa che potesse uscire dall’asfalto con credibilità.

Advertisement

Kia aveva però chiarito fin da subito che non si trattava di un modello destinato alla vendita. Un concept modificato, niente di più. Qui che il brevetto diventa una questione interessante. Tra la presentazione pubblica del concept e la richiesta formale di tutela sono passati appena tre mesi. Poi un anno e mezzo di iter, e il via libera.

Hyundai e Kia non proteggono legalmente qualcosa che vogliono archiviare. Certo, i costruttori depositano brevetti di design anche solo per tutelare il lavoro dei propri progettisti, senza che dietro ci sia necessariamente un piano industriale. Qui, però, sognare è concesso.

Sarebbe facile presentare questo veicolo come la risposta coreana al Land Rover Defender elettrico. Solo che mancano i dettagli importanti: angoli di attacco e di uscita, escursione delle sospensioni, protezione del sottoscocca, il brevetto non dice nulla di tutto questo. La EV9 ADVNTR del 2024, infatti, era una dimostrazione visiva.

Advertisement

Quello che sappiamo con certezza è che questo SUV non è sparito in un cassetto. Kia lo ha mostrato, poi insieme a Hyundai lo ha tutelato. Se questo significhi che arriverà in concessionaria, o semplicemente che il gruppo vuole tenere il design al sicuro da eventuali imitatori, è ancora da stabilire.