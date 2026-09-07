Nuova Kia EV3 GT: 292 CV e un prezzo da vera sportiva

Kia amplia l’offerta europea della EV3 con la versione GT, che abbina due motori elettrici alla trazione integrale e porta la potenza complessiva a 215 kW, circa 292 CV. La batteria da 81,4 kWh consente un’autonomia dichiarata fino a 501 km WLTP.

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Kia EV3 GT debutta in Europa: prezzi da 55.450 euro in Italia

La GT introduce modifiche alla meccanica che la distinguono dagli allestimenti GT-line, a partire dal secondo propulsore che permette di distribuire la trazione sui due assi. L’accelerazione da fermo a 100 km/h richiede 5,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 170 km/h. Il sistema eroga una coppia complessiva di 468 Nm, mantenendo la lunghezza della carrozzeria intorno a 4,31 metri.

Le sospensioni a controllo elettronico accompagnano una taratura specifica del telaio, mentre il controllo della distribuzione della coppia interviene sul comportamento in curva. Attraverso il pulsante GT sul volante, il guidatore richiama una configurazione dedicata che modifica la risposta dell’acceleratore, lo sterzo e lo smorzamento degli ammortizzatori. Kia introduce inoltre il Virtual Gear Shift, che simula i passaggi di marcia coordinando variazioni nell’erogazione e suoni artificiali.

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La batteria utilizza l’architettura E-GMP a 400 volt e richiede, secondo i dati del costruttore, circa 31 minuti per passare dal 10 all’80% presso una colonnina rapida adeguata. Il consumo combinato dichiarato è di 18,1 kWh ogni 100 km, mentre l’autonomia di 501 km rappresenta il valore massimo di omologazione della GT e può diminuire in funzione delle condizioni di utilizzo.

I cerchi da 20 pollici e i paraurti specifici rendono riconoscibile questa versione, che nell’abitacolo adotta sedili sportivi con maggiore contenimento laterale. Le finiture verde neon richiamano i dettagli esterni, mentre le schermate dedicate consentono di visualizzare potenza, coppia e recupero energetico durante la guida.

La Kia EV3 GT arriva sul mercato italiano con un prezzo di 55.450 euro, superiore di 15.100 euro rispetto alla EV3 a trazione anteriore con la stessa batteria da 81,4 kWh, disponibile da 40.350 euro. La GT-line parte invece da 45.950 euro, con una differenza di 9.500 euro rispetto alla GT. Quest’ultima affianca alla maggiore potenza la trazione integrale e le sospensioni a controllo elettronico, introducendo modifiche alla meccanica che la distinguono dagli allestimenti dall’impronta sportiva della gamma.