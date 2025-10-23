Sappiamo che nel mercato delle auto elettriche le vendite siano in crescita, ma il grande passo verso le emissioni zero rimane ostacolato da una serie stabile di problemi: il costo iniziale, la cosiddetta ansia da autonomia e il fastidio logistico della ricarica. L’elettrico, inoltre, deve anche fare i conti con un nutrito coro di detrattori. Di fronte a questo stallo emotivo, Kia ha avuto quella che potrebbe essere definita un’idea folle e, allo stesso tempo, forse, un colpo di genio.

Per accompagnare il lancio del suo nuovo modello, l’EV4, l’azienda coreana ha deciso di prendere in giro gentilmente la “perdita olfattiva” che gli automobilisti avvertono con l’elettrico, proponendo un oggetto che sfida ogni logica ecologica, ovvero un deodorante per ambienti al profumo di benzina. Sì, un concentrato di aromi ispirato al mondo della meccanica e pensato, con un’ironia tagliente, per i nostalgici del motore a combustione.

Questa sorprendente campagna di Kia, che al momento è un’esclusiva locale in Finlandia (dove l’elettrificazione del parco auto sta procedendo rapidamente), vede gli acquirenti dell’EV4 ricevere una piccola piastra da appendere allo specchietto retrovisore.

Il profumo, creato nell’ambito di una collaborazione tra Kia Astara Auto Finland e l’artista Max Perttula, è una miscela cruda e quasi sensuale di olio motore, metallo, gelsomino e catrame di betulla, un potpourri che evoca i garage, i circuiti e le stazioni di servizio di un tempo che fu.

L’iniziativa diverte e solleva interrogativi, giocando abilmente sulle corde del cuore. Kia vuole dimostrare che si può “voltare pagina” con i motori a combustione interna senza perdere il sorriso, o l’olfatto. Ma, al di là dell’umorismo di facciata, la campagna è incredibilmente intelligente dal punto di vista del marketing.

Riutilizzando un simbolo iconico del passato, Kia riesce a far parlare del suo modello elettrico in modo completamente diverso. L’operazione crea un legame con gli automobilisti affezionati alle proprie abitudini, sdrammatizzando la disruption della transizione all’elettrico.