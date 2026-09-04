Hyundai registra un fuoristrada compatto: il Boulder diverrà realtà?

Un brevetto depositato, un fuoristrada squadrato che assomiglia a qualcosa di già visto. Hyundai potrebbe aver cambiato idea sul Boulder. Il Concept era comparso ad aprile al New York International Auto Show con l’intento di presentare una nuova piattaforma a longheroni pensata anche per un futuro pick-up di medie dimensioni. Una vetrina tecnica, nessuna anticipazione commerciale.

Advertisement

Presso l’ufficio brevetti indiano, però, è apparsa una registrazione attribuita a Hyundai Motor Company. Il disegno raffigura un fuoristrada dalla carrozzeria alta e verticale, passaruota pronunciati, superfici laterali quasi perpendicolari al terreno e una ruota di scorta esterna sul portellone. Chiunque abbia visto il Boulder riconosce il DNA, anche se qualcosa è cambiato.

La griglia è diversa, i fari sono più piccoli, accompagnati da elementi luminosi verticali. Il trattamento del montante C e del posteriore è stato rivisto. Le protezioni dei passaruota non sono più quelle del concept. In sintesi, le soluzioni più spettacolari “da salone” sono sparite, e quello che resta assomiglia a qualcosa che potrebbe effettivamente uscire da una catena di montaggio.

Advertisement

Il Boulder originale non era affatto discreto. Telaio a longheroni, pneumatici da 37 pollici, portiere con apertura contrapposta, finestrini stile safari, portellone bidirezionale e una struttura sul tetto integrata nella carrozzeria. Tutto rivestito dalla filosofia Art of Steel di Hyundai, che punta a rendere visivamente evidente la robustezza della struttura invece di nasconderla sotto superfici levigate.

Il brevetto da solo non dimostra nulla di definitivo. Proteggere un design significa custodirne le forme, non annunciare motori, date o mercati. E Hyundai ha già precisato che il deposito indiano non è collegato a piani per altri mercati.

Resta però un’ipotesi concreta: un derivato più compatto, pensato specificamente per mercati come quello indiano, dove Hyundai ha in programma 26 nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2030. Un fuoristrada robusto, economico, dalle forme squadrate e dall’appeal diretto è il tipo di veicolo che potrebbe far innamorare chi aveva nel cuore il Suzuki Jimny.