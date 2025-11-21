Facebook Twitter Instagram Youtube

Hyundai Santa Fe, nel 2026 l’ibrida è più potente e allo stesso prezzo

Si aggiorna la Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid per il 2026: 288 CV, trazione 4WD e interni premium per un SUV ibrido unico nel suo genere.
Ippolito VdiIppolito Visconti
21 Novembre 2025
Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid

La Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid si aggiorna per il Model Year 2026 e lo fa con una strategia molto interessante e accattivante. Ecco, infatti, più potenza per la guida off-road, più tecnologia per l’uso quotidiano e più lusso per far impallidire la concorrenza premium.

Advertisement

Il cuore dell’aggiornamento è il sistema PHEV, ora potenziato a ben 288 CV complessivi. Un aumento significativo, dai 253 CV precedenti, che risponde all’esigenza di dare al guidatore una sensazione più piena e lineare in ogni condizione, soprattutto considerando la stazza importante della Santa Fe. La ricetta tecnica rimane la stessa, motore 1.6 T-GDi, unità elettrica più performante, cambio automatico a 6 rapporti e trazione integrale 4WD. Il tutto per garantire quella prontezza che in un SUV di queste dimensioni non può mancare.

Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid
Advertisement

La modernizzazione passa anche per gli accessori che semplificano la vita. Quindi, debutta la Digital Key 2.0. Grazie alla tecnologia NFC, l’auto si apre, si chiude e si avvia semplicemente avvicinando lo smartphone o lo smartwatch. La vera chicca, che farà felici le famiglie numerose è la possibilità di condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti.

Salendo a bordo della Santa Fe 2026, si percepisce l’ambizione di Hyundai di puntare più in alto. Il pacchetto Calligraphy introduce un netto salto qualitativo grazie ai sedili in pelle Nappa e ai nuovi abbinamenti cromatici. Oltre al classico Black Ink, arrivano le tonalità Pecan Brown e la sofisticata e distintiva Forest Green. Sono quei dettagli che elevano l’abitacolo, portandolo vicino alle aspettative di quel cliente di fascia alta che è stanco della solita pelle nera.

Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid

La vera sorpresa piacevole è che, nonostante l’aumento di potenza e i miglioramenti nelle rifiniture interne, il listino e la struttura della gamma restano invariati. La Santa Fe Plug-In Hybrid 2026 è disponibile negli allestimenti Business (che parte da 55.800 euro per la 5 posti, il modello d’accesso) e XClass (la più ricca, da 60.550 euro), entrambe disponibili a 5 o 7 posti e sempre con trazione integrale 4WD. Un raro esempio di continuità dei prezzi ma con un significativo upgrade tecnico.

LinkedInTelegramWhatsApp