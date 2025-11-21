Hyundai Santa Fe, nel 2026 l’ibrida è più potente e allo stesso prezzo

La Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid si aggiorna per il Model Year 2026 e lo fa con una strategia molto interessante e accattivante. Ecco, infatti, più potenza per la guida off-road, più tecnologia per l’uso quotidiano e più lusso per far impallidire la concorrenza premium.

Il cuore dell’aggiornamento è il sistema PHEV, ora potenziato a ben 288 CV complessivi. Un aumento significativo, dai 253 CV precedenti, che risponde all’esigenza di dare al guidatore una sensazione più piena e lineare in ogni condizione, soprattutto considerando la stazza importante della Santa Fe. La ricetta tecnica rimane la stessa, motore 1.6 T-GDi, unità elettrica più performante, cambio automatico a 6 rapporti e trazione integrale 4WD. Il tutto per garantire quella prontezza che in un SUV di queste dimensioni non può mancare.

La modernizzazione passa anche per gli accessori che semplificano la vita. Quindi, debutta la Digital Key 2.0. Grazie alla tecnologia NFC, l’auto si apre, si chiude e si avvia semplicemente avvicinando lo smartphone o lo smartwatch. La vera chicca, che farà felici le famiglie numerose è la possibilità di condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti.

Salendo a bordo della Santa Fe 2026, si percepisce l’ambizione di Hyundai di puntare più in alto. Il pacchetto Calligraphy introduce un netto salto qualitativo grazie ai sedili in pelle Nappa e ai nuovi abbinamenti cromatici. Oltre al classico Black Ink, arrivano le tonalità Pecan Brown e la sofisticata e distintiva Forest Green. Sono quei dettagli che elevano l’abitacolo, portandolo vicino alle aspettative di quel cliente di fascia alta che è stanco della solita pelle nera.

La vera sorpresa piacevole è che, nonostante l’aumento di potenza e i miglioramenti nelle rifiniture interne, il listino e la struttura della gamma restano invariati. La Santa Fe Plug-In Hybrid 2026 è disponibile negli allestimenti Business (che parte da 55.800 euro per la 5 posti, il modello d’accesso) e XClass (la più ricca, da 60.550 euro), entrambe disponibili a 5 o 7 posti e sempre con trazione integrale 4WD. Un raro esempio di continuità dei prezzi ma con un significativo upgrade tecnico.