DS 3, la nuova generazione sarà un ritorno alle origini: cosa recuperare?

Stellantis avrebbe già deciso. Per salvare il soldato DS 3, pur sempre dentro quella che è una divisione francese “di lusso” bisogna tornare a quando le cose funzionavano davvero. Al Salone di Bruxelles, il responsabile del design Thierry Métroz ha lanciato la bomba. La prossima generazione del modello d’ingresso, che si chiamerà coerentemente DS No° 3, trarrà ispirazione dalla prima generazione della metà degli anni 2010.

Una mossa disperata? Se consideriamo che in un grande mercato come il Regno Unito l’anno scorso ne sono state vendute appena 250, mentre la “vecchia” DS 3 di prima generazione aveva totalizzato 500.000 clienti, la risposta sembra scontata. Bisognerà dire basta con i rivestimenti di troppo e le arzigogolature estetiche. La nuova DS No° 3 promette un design “sportivo, accattivante e futuristico”, ma con la semplicità rotonda ed espressiva del modello originale.

Métroz è stato categorico e dichiara che la prossima DS d’ingresso non risulterà un banale esercizio retrò, ma una “reinvenzione moderna”. L’obiettivo è recuperare quegli elementi forti che hanno reso celebre la prima DS indipendente, come le iconiche luci posteriori quadrate con effetto 3D, inserendole in un contesto tecnologico d’avanguardia.

Advertisement

La nuova nata potrebbe persino “spingersi verso un altro segmento”, creando persino un settore tutto suo. La missione è rendere la DS No° 3 un’auto che possa impressionare, che voglia tendere a un aspetto iconico, capace di distinguersi nettamente dalle sorelle maggiori No° 4, No° 7 e la radicale ammiraglia No° 8.

Nonostante la necessità di una coerenza di famiglia, garantita dalla nuova firma luminosa condivisa, la piccola di casa dovrà brillare di luce propria per riconquistare i mercati francese e britannico. Non sarà una missione facile. DS potrebbe anche tornare al vigore degli anni d’oro, eliminando il superfluo per puntare su un design pulito, ma la salita, a vederla, sembra piuttoso ripida.