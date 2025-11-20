Hyundai Tucson 2027, la nuova generazione dà il benvenuto alle forme squadrate

Nonostante la generazione attuale sia sul mercato solo dal 2020 e non sia esattamente un prodotto da rottamare, Hyundai ha fretta di rinnovare il suo crossover compatto. Dopo aver trasformato la Santa Fe in un parallelepipedo che trasuda design, l’azienda coreana sta preparando la nuovissima Hyundai Tucson 2026, e il prototipo avvistato in Europa era tutt’altro che pronto per il debutto.

Advertisement

Il camuffamento, completo di pesante rivestimento plastico finto e una grande gobba sul posteriore, è chiaramente stato messo lì per rendere la vita difficile ai paparazzi. Nonostante il design sia ancora avvolto nel mistero, una cosa è certa: la prossima Tucson seguirà la strada squadrata della sorella maggiore, la Santa Fe, segnando una svolta radicale rispetto al modello uscente.

Advertisement

Ma il cambiamento non riguarda solo l’esterno. Gli interni faranno un salto nel futuro tecnologico, adottando il nuovo sistema di infotainment Pleos del marchio, ufficialmente annunciato da Hyundai stessa, e potenziato dall’assistente AI Gleo. Oltre alla tecnologia, la nuova Tucson offrirà anche una funzione di guida semi-autonoma (Livello 2+), ideale per rendere i viaggi dei pendolari un po’ più piacevoli.

Una notizia meno allegra è invece l’abbandono dei motori diesel. La nuova Hyundai Tucson si concentrerà esclusivamente sull’ibrido. Le indiscrezioni dalla Corea del Sud suggeriscono l’arrivo di un propulsore ibrido plug-in con un’autonomia promessa di ben 100 km in sola alimentazione elettrica, una cifra che, se confermata, potrebbe far dimenticare in fretta il caro vecchio diesel.

Si vocifera che una variante N ad alte prestazioni sia in fase di sviluppo. La Hyundai Tucson N, con la sua forma squadrata, si posizionerebbe al vertice della famiglia e si scontrerebbe direttamente con avversari giapponesi firmati GR. Considerando che la rivale Toyota RAV4, nella sua configurazione plug-in, vanta 320 cavalli erogati dal suo motore 2.5 litri coadiuvato da due motori elettrici, la Tucson N dovrà raggiungere almeno i 300 cavalli totali per non sfigurare in questa competizione elettrificata.