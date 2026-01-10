Nuova Alfa Romeo Stelvio: entro fine 2026 la prima immagine senza veli

Nuova Alfa Romeo Stelvio così come nuova Alfa Romeo Giulia sono le due auto più attese non solo dagli alfisti ma più in generale da quasi tutti gli appassionati di automobili in Italia. Il loro debutto inizialmente previsto rispettivamente per il 2025 e il 2026 slitterà come confermato ufficialmente dal nuovo numero uno del biscione Santo Ficili e da come vi avevamo anticipato anche noi alcuni mesi prima di avere la conferma ufficiale. Come sappiamo le attuali Giulia e Stelvio saranno prodotte fino a fine 2027 come ribadito anche ieri a Bruxelles dai dirigenti della casa milanese.

Entro fine anno è quasi certo che vedremo la prima immagine senza veli della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nei giorni scorsi alcune immagini pubblicate sul web avevano fatto pensare si potesse trattare della nuova Stelvio, ma a quanto pare si trattava di un fake. Nelle scorse ore però a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio abbiamo avuto un’altra soffiata. Fonti abbastanza vicine a Stellantis che già in passato ci avevano rivelato altri retroscena che poi si sono puntualmente verificati ci hanno fatto sapere che Alfa Romeo intende velocizzare il più possibile l’arrivo delle future generazioni di Giulia e Stelvio che per i noti problemi di implementazione dei motori termici però non potrà avvenire molto presto.

L’idea è quella di mantenere viva l’attesa con una serie di indizi che porteranno poi nel corso del 2027 alla presentazione vera e propria delle due vetture. A quanto pare però sebbene il debutto potrebbe avvenire l’anno prossimo la produzione in serie a Cassino su piattaforma STLA Large difficilmente prenderà il via prima del 2028.

Le nostre fonti ci hanno detto che secondo quelle che sono le attuali intenzioni della dirigenza del biscione che vuole mantenere vivo l’attenzione nei confronti di questa vettura, entro fine anno è assai probabile che una prima immagine senza veli “reale” della nuova Alfa Romeo Stelvio possa essere fatta trapelare. Quelle che saranno le modalità scelte per questa operazione non lo sappiamo. Potrebbe trattarsi di un teaser che mostra una parte consistente del veicolo, oppure foto “rubate” del prototipo semi camuffato come avvenuto in passato oppure una vera e propria foto ufficiale della stessa Alfa Romeo.

Al momento una data certa per questa rivelazione non la abbiamo, ma pare assai probabile che questa possa avvenire nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2026. Questo soprattutto in considerazione che una presentazione vera e propria difficilmente avverrà prima di metà 2027 come minimo. Vedremo se anche questa volta questa voce che ci è giunta risulterà veritiera. Per quanto riguarda invece la nuova Giulia per il momento non si sa nulla. Alcuni nei mesi scorsi ipotizzavano che avrebbe potuto debuttare a sorpresa prima della nuova Stelvio. A noi però pare strano che non si vedano ancora prototipi e non si sappia quasi nulla su questo modello. Vedremo…

