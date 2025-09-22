Hyundai Santa Fe 2026: tutte le informazioni su gamma, dotazioni, motori e prezzi

Hyundai porta sul mercato italiano il nuovo Santa Fe Model Year 2026, confermando i listini già noti e introducendo interessanti aggiornamenti che rafforzano la competitività del grande SUV coreano.

La gamma parte da 50.100 euro e arriva a 58.050 euro nelle configurazioni top, offrendo una combinazione di efficienza, potenza e comfort. Il modello di ingresso è la 1.6 T-GDI HEV 2WD AT Business, disponibile a 50.100 euro, mentre per la versione a 7 posti occorre aggiungere 1.200 euro. L’allestimento XClass, più ricco, parte da 54.850 euro nella configurazione a due ruote motrici e tocca i 56.050 euro nella variante con sette sedili. Le versioni a trazione integrale partono da 52.100 euro per la Business e arrivano a 58.050 euro per la XClass 7 posti, il top di gamma.

Il cuore della novità riguarda il powertrain full hybrid 1.6 litri, che guadagna potenza passando dai precedenti 215 ai nuovi 239 cavalli, senza incidere negativamente su consumi ed emissioni. Hyundai dichiara un range compreso tra 6,2 e 7,2 litri/100 km, con emissioni di CO2 tra 142 e 163 g/km, variabili in base alla trazione scelta e alla configurazione. È confermata la presenza del cambio automatico, mentre la versione plug-in hybrid arriverà in una seconda fase, ampliando ulteriormente l’offerta elettrificata.

Il Santa Fe continua a essere disponibile sia a 5 che a 7 posti, per adattarsi alle esigenze delle famiglie numerose o di chi cerca un bagagliaio più capiente. Le versioni a due ruote motrici privilegiano efficienza e costi di gestione contenuti, mentre le 4WD puntano su sicurezza e maggiore adattabilità su fondi sconnessi.

Per chi desidera un tocco di esclusività, l’allestimento XClass introduce il nuovo Calligraphy Pack, un pacchetto opzionale dal costo di 4.400 euro che eleva il livello di lusso del SUV. Tra le dotazioni troviamo cerchi in lega da 20” dedicati, Digital Key 2.0 compatibile con smartphone e smartwatch, impianto audio Bose, head-up display, doppia piastra di ricarica wireless e un innovativo cassetto UV-C per la sanificazione. Non mancano i sedili Premium Relaxation in pelle nappa, disponibili nelle inedite colorazioni Pecan Brown e Forest Green.