Mercedes 300 SL Gullwing, una regina della polvere da 5 milioni di euro

Pare proprio che dovremmo considerare la polvere è il nuovo oro. In questi giorni, il mondo del collezionismo è andato in fibrillazione per una Mercedes 300 SL Gullwing del 1956 che sembra chiedere ormai da secoli di passare dall’autolavaggio, ma che rappresenta il sogno proibito di ogni investitore.

Questa Mercedes non è semplicemente sporca. Anche senza rimuovere la polvere si potrà comprendere che è uno dei soli 30 esemplari consegnati in Francia e, come riporta Artcurial, è probabilmente l’ultima al mondo originale al 100%.

Sotto la patina grigia si nasconde una configurazione meccanica da capogiro. Stiamo parlando della versione NSL (la Nockenwelle Sport Leicht). Traducendo per comprendere meglio la portata di questa Mercedes “dimenticata” (l’opposto della cifra di vendita che vedremo), c’è un albero a camme sportivo che spinge il 3.0 sei cilindri fino a 240 CV, sospensioni riviste e i mitici cerchi Rudge con dado centrale. Una dotazione che all’epoca era riservata a soli 60 esemplari. Pochi, invece, uscirono dalla fabbrica nel colore Grafit Graü.

Questa speciale 300 SL è una capsula del tempo. Ha percorso solo 34.000 km, conserva le targhe originali e non è mai stata riverniciata. Ha ancora la sua valigia e il kit attrezzi, pronta per un weekend indietro nel 1956.

La sua storia, poi, è davvero affascinante. Fu acquistata nuova da Claude Foussier, l’uomo che portò la Coca Cola in Europa. Dopo decenni passati in un fienile e un breve soggiorno in Germania (dove è stata conservata come un’opera d’arte), l’auto è tornata a Parigi. L’attuale proprietario vive allo stesso identico indirizzo del primo acquirente: il civico 2 di boulevard Suchet. Coincidenze particolari per un’auto iconica.

Gli esperti stimano che questa Mercedes polverosa possa essere battuta all’asta del prossimo salone Rétromobile (dal 28 gennaio all’1 febbraio 2026) per una cifra compresa tra i 2 e i 5 milioni di euro.