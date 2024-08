Hyundai, la sportiva N Vision 74 verso la produzione?

Durante una recente presentazione, Hyundai ha confermato i suoi ambiziosi piani per il lancio di 21 nuovi veicoli elettrici entro il 2030. Nella gamma di veicoli ci sarà spazio per i modelli più accessibili e per quelli di lusso, oltre che ad alte prestazioni. La super notizia è che tra i modelli sportivi potrebbe figurare una versione di produzione del concept N Vision 74, presentato nel 2022.

Il concept ha già fatto sognare tantissimi appassionati e amanti del design “nostalgico”, quasi retrowave della N Vision 74. La saga di “Ritorno al Futuro” è bella che conclusa, ma la Hyundai presentata due anni fa è stata capace di far luccicare gli occhi a tanti amanti di auto sportive.

Nel corso della presentazione, Hyundai ha mostrato una serie di slide, una delle quali menzionava esplicitamente il concept N Vision 74 in relazione ai piani per i nuovi veicoli elettrici. Dunque, sarebbe ammessa la possibilità che questo modello possa effettivamente arrivare sul mercato. Hyundai ha anche annunciato che alcuni dei nuovi EV saranno sviluppati dalla divisione Hyundai N performance. Insomma, una versione del concept N Vision 74 potrebbe davvero essere in cantiere.

Inoltre, la casa automobilistica ha rivelato che altri modelli elettrici saranno creati dalla divisione Magma performance, recentemente lanciata da Genesis. La menzione specifica è andata alla produzione del concept GV60 Magma, presentato all’inizio di quest’anno.

Il concept Hyundai N Vision 74 rende omaggio al leggendario concept Hyundai Pony Coupé del 1974, progettato da Giugiaro, da cui il “74” nel nome. Questo modello ha anche dimostrato l’impegno di Hyundai nello sviluppo di una vettura sportiva che sia, però, completamente elettrificata. Il concept, infatti, è alimentato da due motori elettrici sull’asse posteriore, che generano una potenza combinata di 670 CV.

L’energia proviene da una batteria a forma di T situata al centro del veicolo e da una pila di celle a combustibile a idrogeno montata nella parte anteriore, con i serbatoi di idrogeno posizionati nella parte posteriore. Non si sa se questa sofisticata configurazione sarà inclusa nella versione di produzione del N Vision 74, ma potrebbe arrivare una serie limitata di 100 esemplari di questa sportiva Hyundai intorno al 2026.