Toyota Hilux 2026: primi test su strada per la nuova generazione del pick-up

La nuova generazione del Toyota Hilux, attesa per il 2026, è stata nuovamente immortalata durante una sessione di test in Thailandia, lasciando intravedere alcune caratteristiche chiave del suo sviluppo.

Advertisement

Le immagini spia, condivise sul popolare profilo Instagram kurdistan_automotive_blog, ritraggono un esemplare dual-cab completamente avvolto in una fitta copertura mimetica, intento a percorrere un tratto autostradale. Il prototipo dell’Hilux avvistato presenta ancora un aspetto simile al modello attualmente in commercio, in particolare nella zona frontale, dove spicca un paraurti anteriore di pre-produzione piuttosto massiccio.

Advertisement

A quanto pare, questa versione dell’Hilux sembrerebbe rappresentare un passo indietro rispetto ai muletti visti nei mesi precedenti, che mostravano un design frontale più aggressivo e gruppi ottici ispirati al Toyota RAV4. Tuttavia, è altamente probabile che si tratti semplicemente di un veicolo da test meccanico, ovvero un mulo ingegneristico costruito sulla base dell’attuale carrozzeria per collaudare i componenti interni della futura generazione, senza rivelare troppo del design finale.

Non è raro “spiare” modelli in fase di test che, però, possono non avere anche niente a che vedere con il design finale del modello di produzione. Si tratta di test più nascosti sotto la pelle del veicolo che prove su strada dei modelli completi e pronti anche esteticamente.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo Hilux manterrà l’affidabile piattaforma a longheroni IMV e sarà equipaggiato con il già collaudato motore turbodiesel mild hybrid da 2,8 litri, offrendo così un bilanciamento tra performance e efficienza. Uno degli aggiornamenti più attesi sarà l’introduzione della trasmissione automatica a otto rapporti, mutuata direttamente dal SUV Toyota Prado.

Advertisement

Sostanzialmente, la prossima versione del celebre pick-up giapponese, successo di vendita da una parte all’altra del globo, sembra orientata verso un rinnovamento progressivo, piuttosto che una rivoluzione stilistica e tecnica. Il debutto ufficiale è previsto per la fine del 2025, con il lancio nei concessionari previsto nei primi mesi del 2026.