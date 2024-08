Auto usate: Toyota e Lexus sono le più affidabili

L’attenzione verso il mercato delle auto usate è utile sia per avere il polso della situazione di un importante parte delle vendite di automobili sia perché è strettamente collegato con il settore delle immatricolazioni delle auto nuove. A questo proposito il gruppo di ricerca Consumer Reports ha analizzato 26 marchi di automobili stabilendo che quelli considerati più affidabili sono Lexus, Toyota e Mazda.

L’analisi della ricerca

Analizzando più da vicino i dati emersi dalla ricerca di Consumer Reports si nota come marchi come Lexus e Toyota sono caratterizzati per il loro approccio conservativo che, tramite riprogettazioni graduali, migliorano le loro linee di prodotti. Invece che inseguire costantemente il nuovo il concentrarsi sul “vecchio” migliorandolo continuamente assicura risultati migliori mostrando un’affidabilità tale da essere molto apprezzata dai consumatori.

In questa particolare classifica che vede Lexus e Toyota saldamente alle prime posizioni ci sono anche marchi che, invece, non hanno ottenuto risultati positivi. È il caso di Tesla, Dodge e Chrysler che hanno ottenuto rispettivamente le ultime tre posizioni. Ovviamente queste sono stime generali sui marchi che poi nello specifico dei singoli modelli prevedono numerose differenze.

Gli analisti che hanno condotto la ricerca suggeriscono di prestare attenzione ogni anno alle valutazioni di affidabilità di ogni modello. Con il passare dei mesi, infatti, le cose possono cambiare soprattutto perché la percezione di quanto un modello di automobile sia affidabile dipende anche dagli altri modelli con i quali si confronta. Non sempre c’è una valutazione generale ma il più delle volte è contestualizzata con gli altri modelli di riferimento. Senza sottovalutare come a incidere su questa percezione da parte dei proprietari di automobili c’è anche l’anzianità del marchio, il suo target di riferimento e l’aver prodotto modelli che in passato sono stati considerati affidabili.

Brand come Toyota e Lexus, come abbiamo visto, beneficiano proprio di questa scelta strategica e di una percezione ormai consolidata. Marchi come Tesla, invece, più giovani e concentrati su una specifica tipologia di modelli di auto (che oltretutto sta vivendo una svalutazione troppo rapida) che per diversi motivi ancora non si è radicata a tal punto da conquistare la fiducia delle persone sul lungo periodo.