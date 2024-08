Xpeng, la Mona M03 dimostra che tanta autonomia e prezzo basso coesistono

Xpeng ha da poco svelato in Cina la nuova Mona M03, un’auto elettrica che sorprende a partire, naturalmente, dal prezzo. Ha un costo di partenza equivalente a circa 15 mila euro, ed è un veicolo che offre un valore impareggiabile, considerando che in Italia, senza incentivi, è difficile trovare un’auto nuova, figuriamoci un’elettrica, a un simile prezzo.

In Cina, con questa cifra, si può acquistare una berlina di 4,8 metri di lunghezza, paragonabile a una BMW i4 Gran Coupé, con 621 litri di capacità minima del bagagliaio e un’autonomia superiore ai 500 km. Questo “miracolo” portato in strada da Xpeng ha tutto il potenziale necessario per scuotere il mercato, mettendo pressione su Tesla, almeno in Cina. Qui, infatti, la Model 3 base costa più del doppio.

La Mona M03 sembra avere come obiettivo dichiarato la guerra al colosso di Elon Musk, anche se le sue linee frontali ricordano molto quelle della Volvo EX30. Il pubblico cinese ha comunque accolto positivamente questo mix: in meno di un’ora dall’apertura dei preordini, Xpeng ha registrato oltre diecimila prenotazioni online.

Dal punto di vista delle dimensioni, la Xpeng Mona M03 è una berlina elettrica spaziosa e dalle linee eleganti (Lunghezza: 4,78 metri, Larghezza: 1,896 metri, Altezza: 1,445 metri, Passo: 2,815 metri). All’interno della Xpeng, l’abitacolo è caratterizzato dal design minimalista, con un grande schermo centrale da 15,6 pollici che gestisce tutte le funzioni, senza necessità di un quadro strumenti. Il sistema di infotainment può essere controllato anche tramite comandi vocali, tutto grazie a una serie di microfoni distribuiti nell’abitacolo.

La Xpeng Mona M03 offre due opzioni di motorizzazione: la Mona M03 515 da 190 CV e 225 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi; le 620 e 580 Max con motore da 218 CV e 250 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. La trazione è sempre anteriore e i freni sono a disco anche sul retro, seppur senza ventilazione.

L’autonomia, in relazione al prezzo, è notevole, anche se i consumi dichiarati potrebbero essere leggermente arrotondati. Per la Xpeng M03 515 si arriva a 515 km secondo il ciclo CLTC, mentre per la M03 620 si ha un’autonomia di 620 km. La M03 580 Max ha una batteria da 62,2 kWh, con un’autonomia di 580 km. Xpeng dichiara che la ricarica rapida consentirà di passare dal 30 all’80% della capacità in meno di mezz’ora. Il modello “Max”, inoltre, rappresenta l’allestimento più completo, includendo un pacchetto di assistenza alla guida avanzato. I prezzi, come anticipato, vanno dai 15.200 euro ai circa 19.800 euro. In Europa, chiaramente, i prezzi sarebbero inevitabilmente più alti a causa dei dazi.