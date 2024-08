Hyundai raddoppierà il numero di modelli ibridi, gli elettrici non vanno troppo bene

Hyundai ha recentemente annunciato un’importante evoluzione della sua strategia commerciale e di proposta dei suoi prodotti. L’obiettivo dichiarato è quello di puntare di più, molto di più, sull’ibrido. Hyundai, infatti, vuole raddoppiare l’offerta di modelli ibridi a benzina e di introdurre veicoli elettrici a batteria equipaggiati con generatori a combustione interna per estendere l’autonomia.

Questa mossa è un cambio di passo rispetto alla tendenza (per la verità ormai quasi definibile “passata”) risponde al rallentamento delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV). Il presidente e CEO Jaehoon Chang, durante la presentazione della nuova strategia “Hyundai Way,” ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel potenziare lo sviluppo di celle a combustibile a idrogeno, con un focus sull’espansione delle applicazioni nel settore marittimo, ferroviario e dei trasporti pubblici per il resto del decennio.

Con questa nuova direzione, i marchi del gruppo, inclusi i modelli premium di Genesis, offriranno 14 veicoli ibridi auto-ricaricanti, un significativo aumento rispetto ai sette attuali. Il passaggio di Hyundai verso sistemi di propulsione ibridi avviene in un contesto di cambiamento delle preferenze dei consumatori, evidenziato dai dati dell’Associazione europea dei costruttori di automobili. C’è, ed è evidente ormai, un calo del 10,8% nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) a fronte di un aumento del 25,7% nei veicoli ibridi. Questo trend è particolarmente marcato in Germania, dove le vendite di nuove auto a batteria sono crollate del 37%.

Chang ha dichiarato: “Nell’era dell’elettrificazione, Hyundai si è distinta per aver lanciato rapidamente una gamma completa di veicoli elettrici, abbracciando non solo i marchi di massa, ma anche i segmenti di lusso e alte prestazioni. Con la nostra tecnologia avanzata e la dedizione all’innovazione, puntiamo a consolidare la nostra leadership nel mercato mentre l’adozione di veicoli elettrificati continua a crescere”.

Hyundai sta preparando il lancio dei suoi BEV ad autonomia estesa, chiamati EREV, che utilizzeranno motori a combustione interna esclusivamente per ricaricare il pacco batterie, garantendo un’autonomia totale superiore a 900 km. La produzione di massa di questi modelli inizierà in Nord America e Cina entro la fine del 2026, con il debutto sul mercato previsto per il 2027.

Nonostante il rallentamento dei BEV, Hyundai prevede di espandere la sua gamma completamente elettrica entro il 2030, con il lancio di 21 nuovi modelli in tutti i segmenti. I futuri modelli ibridi auto-ricaricanti saranno equipaggiati con il nuovo sistema TMED-II.