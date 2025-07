Il dominio globale della Tesla Model Y è finito: nel 2024 il SUV più venduto al mondo è termico

Il dominio sul mercato globale della Tesla Model Y è ufficialmente terminato. Il SUV elettrico della casa automobilistica da Elon Musk, che nel 2023 aveva conquistato il primato mondiale come auto più venduta al mondo, cede ora lo scettro a un vecchio rivale. La Toyota RAV4 si riprende la vetta della classifica globale nel 2024, tornando a essere il modello più venduto al mondo, con un vantaggio minimo ma sufficiente per interrompere il dominio Tesla.

Advertisement

Tesla Model Y non è più l’auto più venduta al mondo, superata dalla Toyota RAV4

Il primato mondiale della Model Y è durato meno di quanto molti si aspettassero. Dopo appena un anno da quel risultato storico, il RAV4, bestseller globale della casa giapponese, si riprende il primo posto grazie a circa 2.000 unità di differenza rispetto al SUV di Tesla, registrando ben 1.187.000 unità vendute, contro le 1.185.000 della Model Y. In Cina, il modello contribuisce in modo rilevante ai numeri globali, anche se sul mercato locale è venduto con il nome Wildlander.

Advertisement

Secondo i dati raccolti dall’analista Felipe Muñoz, basati su 153 mercati che coprono quasi la totalità delle vendite globali, il successo del SUV Toyota assume un valore ancora più rilevante considerando che il modello è ormai a fine carriera. Proprio nei mesi scorsi è stata svelata la nuova generazione del Toyota RAV4, attesa nel 2026, che promette di rinnovare completamente il modello.

Parte del merito della rimonta Toyota si deve anche al calo d’interesse nei confronti della Corolla. Molti clienti che in passato avrebbero scelto la storica berlina giapponese hanno invece preferito il RAV4. Allo stesso tempo, il 2024 per la Model Y non è stato un anno negativo, ma l’arrivo del restyling ha portato alcuni acquirenti a posticipare la decisione di acquisto, in attesa della versione rinnovata.

Il terzo posto della classifica è occupato dalla Toyota Corolla Cross, venduta in alcuni mercati asiatici come Frontlander, particolarmente apprezzata in Cina. Alle sue spalle figura la Honda CR-V, nota in alcuni Paesi con il nome Breeze, che continua a mantenersi tra i SUV più venduti al mondo.

Advertisement

Il resto della top ten globale conferma il dominio dei marchi giapponesi, con la Toyota Hilux come pick-up più venduto a livello mondiale, superando il Ford F-150, ancora leader negli Stati Uniti. Chiudono la classifica la Tesla Model 3 in nona posizione e la BYD Qin in decima.