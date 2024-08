Bosch offre una soluzione per rendere più facilmente accessibili le stazioni di ricarica

Impegno e innovazione duratura nel tempo hanno portato Bosch a proporsi efficacemente oggi nel business dell’accessibilità alle stazioni di ricarica e, quindi, al pubblico degli utenti in auto elettrica. L’azienda, infatti, propone un rimedio efficace alle sfide legate alla ricarica dei veicoli elettrici. La difficoltà incontro a cui vuole andare Bosch è proprio la carenza di stazioni di ricarica, ma non solo. La complessità delle numerose applicazioni e dei contratti necessari per accedere ai servizi è una giungla in cui è ancora abbastanza complesso districarsi per molti utenti.

Bosch ha sviluppato una soluzione con la sua piattaforma, una soluzione integrata nella nuova versione dell’app Charge My EV. Questa applicazione consente agli utenti di accedere a oltre un milione di stazioni di ricarica distribuite su quattro continenti, rendendo l’intero processo, quello che va dalla ricerca della stazione alla verifica della disponibilità della stessa, oltre che dalla ricarica del veicolo al pagamento del servizio, semplice e intuitivo. Bastano davvero pochi clic.

L’obiettivo dichiarato da Marco Zehe, presidente della divisione Electrified Motion di Bosch, è sempre stato chiarissimo: “rendere le stazioni di ricarica facilmente accessibili e porre fine al caos generato dalle varie app di ricarica”.

Con Charge My EV, Bosch ha reso questo obiettivo una realtà. L’app, infatti, offre una vera e propria semplificazione della vita degli utenti. L’app, inoltre, (ed è un aspetto molto interessante) è anche integrabile nei sistemi di infotainment dei veicoli, adattandosi perfettamente al design e alle funzionalità del brand del costruttore.

Per Bosch, migliorare l’esperienza di ricarica è cruciale per incentivare l’adozione di veicoli elettrici e garantire la soddisfazione degli utenti. Secondo le previsioni, entro il 2030 un veicolo su tre di nuova immatricolazione sarà totalmente elettrico, una cifra che salirà a uno su due entro il 2035. Zehe, a tal proposito, ha inoltre sottolineato l’aspettativa di una crescita annua superiore al 50% nel settore dei servizi di ricarica durante questo decennio, in parallelo con l’aumento della presenza di veicoli elettrici.