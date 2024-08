CATL, prima piattaforma per veicoli elettrici dal gigante cinese delle batterie

Il gigante cinese CATL, attuale leader mondiale nella produzione di batterie per veicoli elettrici, ha deciso di pensare ancora più in grande, specie nel settore dei veicoli. Non solo componenti vitali come le batteria, ma vere e proprie “basi” di partenza per nuove creature elettriche. CATL, infatti, ha deciso di espandere la propria attività oltre il semplice fornire batterie proponendo piattaforme complete per veicoli elettrici a batteria (BEV).

Con la produzione di piattaforme “pronte all’uso”, CATL vuole lasciare ai costruttori automobilistici il compito di aggiungere solo la carrozzeria e gli interni. L’azienda cinese ha recentemente svelato la sua prima piattaforma in questo settore. Si tratta di un segnale importante che comunica la crescente importanza strategica dell’azienda. L’intero progetto, d’altronde, ruota attorno alla batteria e ai suoi sistemi di gestione.

La piattaforma CIIC di tipo skateboard è un esempio perfetto di questa nuova direzione, e CATL ha già iniziato a fornirla al gruppo cinese Hozon. Il gruppo in questione lancerà a settembre sul mercato cinese la Neta S Wagon, un modello del marchio Neta. Tutti gli osservatori, infatti, hanno già puntato lo sguardo sulla piattaforma, molto più che al veicolo.

Il punto di forza sembra essere l’architettura a 800 volt, con una ricarica in corrente continua a oltre 500 kW. In pratica, si possono recuperare fino a 300 km di autonomia con soli 5 minuti di ricarica presso una stazione ultrarapida. Nella progettazione CATL ha posto la batteria al centro del design dell’auto elettrica, integrandola completamente nella piattaforma per ridurre peso e ingombro. La batteria cell-chassis, priva di moduli intermedi, si unisce a motori, sospensioni, freni, componenti elettronici, sistema di gestione termica, inverter e caricabatterie di bordo.

Tale configurazione facilita la produzione e offre una base versatile che può essere adattata a una vasta gamma di veicoli. La nuova Neta S Wagon segna l’inizio di una collaborazione che è stata programmata per essere decennale tra Hozon Auto e CATL. Con una lunghezza di quasi 5 metri, la Neta S Wagon viene proposta in diverse versioni: una con motore elettrico posteriore da 286 CV e un’altra con un secondo motore sull’asse anteriore, per una potenza combinata di 496 CV. C’è anche la versione con range extender, con un motore a benzina da 1,5 litri e 94 CV per generare elettricità.