Hyundai N Vision 74, nuovi rumors sul concept vintage

Nuove indiscrezioni arrivano dalla Corea del Sud e ci parlano della Hyundai N Vision 74, il concept vintage che da tempo fa sognare gli appassionati. Le indiscrezioni non sono state confermate, ma secondo tale rapporto l’azienda è tornata al lavoro per portare a termine finalmente il progetto.

Un concept dal sapore retrò

Probabilmente la Hyundai N Vision 74 è la concept car più interessante degli ultimi anni. Il suo design retrò, le proporzioni eccellenti e l’allettante trasmissione da 671 CV si combinano insieme per creare qualcosa di davvero speciale e sorprendente. Tale concept è stato presentato due anni fa, e da allora gli appassionati si sono chiesti se davvero un giorno tale auto potesse davvero arrivare su strada. Le nuove indiscrezioni ci arrivano da ETNews.com, agenzia di stampa sudcoreana, e affermano che la casa automobilistica avrebbe dato il via libera per iniziare la produzione del veicolo.

Secondo l’articolo, Hyundai costruirà presumibilmente 100 unità, 70 per uso stradale e altre 30 per le corse sportive. A tal proposito, si parla di competizioni che si terranno in Europa e Nord America. Il rapporto afferma inoltre che l’auto produrrà 800 CV dalla sua trasmissione a doppio motore elettrico alimentato a idrogeno, circa 130 cavalli in più rispetto al concetto originale, con la produzione che, secondo quanto riferito, inizierà nel 2026. Insomma, sembra davvero tutto pronto, ma quali sono le conferme ufficiali in merito?

Hyundai N Vision 74, cosa c’è di vero?

Non è la prima volta che i rumors si affollano intorno a questa interessante auto. Già a maggio scorso Money Today, altro sito sudcoreano, aveva dichiarato che entro la fine del mese Hyundai avrebbe ufficializzato la produzione della N Vision 74. Nulla di tutto ciò si è avverato e sono passati 7 mesi. Successivamente, la stessa Hyundai aveva affermato che non c’era “nessun piano per mettere in produzione commerciale il concept N Vision 74 in questo momento”. Dopo le indiscrezioni rilasciate da ETNews.com, è stato chiesto nuovamente all’azienda se ci fosse del vero, ma un portavoce ha affermato che la società non intende parlare di progetti futuri.

Insomma, non una smentita vera e propria, ma nemmeno una conferma. Permane quindi il mistero su questa Hyundai N Vision 74. Le concept car sono sempre affascinanti, e di recente abbiamo visto anche quelle che Toyota ha in cantiere da anni, ma spesso purtroppo non vengono realmente realizzate. Di certo ci auguriamo che i rumors attuali possano effettivamente concretizzarsi e portare quindi questa concept car nel mondo reale. Allo stesso modo però sarebbe un peccato che l’azienda decidesse di proporre davvero soltanto 70 unità per il lancio sul mercato.