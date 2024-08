Hyundai Ioniq 5 N, nel quarto di miglio batte anche Mustang e Model Y

La Hyundai Ioniq 5 N TA (sigla che sta per la messa a punto Time Attack), come sappiamo, ha trionfato nella classe espositiva della celeberrima “scalata” al Pikes Peak. con un tempo di 9 minuti e 30 secondi, stabilendo un nuovo record. La versione standard della Ioniq 5 N aveva segnato un tempo di 10 minuti e 49 secondi. Ma è tempo di nuove sfide.

L’Acura ZDX Type S era stata la prima pace car EV ufficiale a presenziare alla 102a edizione della Pikes Peak International Hill Climb a giugno. Recentemente si è ritrovata a tu per tu con la sempre più sorprendente Hyundai Ioniq 5 N su un terreno neutrale per una serie di gare di accelerazione sul quarto di miglio. Il luogo di questa sfida è il campo di mais circondato da mulini a vento del No. 6 RCAF Dunnville Museum a Dunnville, Ontario, in Canada. Un luogo perfetto, con tanto di vasta collezione di aerei della Seconda guerra mondiale.

Il canale YouTube Sam CarLegion ha organizzato una gara di drag-and-roll tra veicoli elettrici ad alte prestazioni in questo ambiente privo di traffico. La pista però ospita ben quattro veicoli elettrici all’avanguardia, una vista rara considerando il tenore delle sfide tra motori a combustione interna viste nel canale. Dopo una settimana di test con la Hyundai Ioniq 5 N, lo stesso Sam ha cambiato opinione, inserendo l’auto tra le sue preferite.

La sfida con la Ioniq 5 N comprende anche la Tesla Model Y Performance, una Ford Mustang Mach-E GT con Performance Pack e una nuova Acura ZDX Type S. In gara, dunque, abbiamo quattro dei più potenti crossover elettrici di medie dimensioni: la Ford con 480 CV, l’Acura con 499 CV, la Tesla con 527 CV e la Hyundai con ben 641 CV. Per quanto riguarda il peso, la Model Y è la più leggera, seguita dalla Ioniq 5 N, dalla Mach-E GT e dalla ZDX Type S. I tempi del quarto di miglio riportati dal canale sono basati sulle misurazioni in questa pista e possono differire dai dati ufficiali.

Le prime due gare di rollio, partendo da 80 km/h, vedono la Hyundai affermare facilmente la sua supremazia, con una battaglia serrata per il secondo posto tra la Tesla Model Y Performance e l’Acura ZDX Type S. La Ford si piazza ultima. Dalla prima gara di accelerazione emerge la classifica definitiva. La Hyundai Ioniq 5 N ha completato il quarto di miglio in 11,2 secondi, seguita dalla Tesla Model Y in 12,2 secondi, dall’Acura ZDX in 12,6 secondi e dalla Ford Mustang Mach-E GT in 12,9 secondi. Anche nelle gare testa a testa, la Hyundai mantiene la sua posizione dominante. In soldoni, la Hyundai si è dimostrata decisamente superiore, anche se bisogna considerare che ogni modello ha i sempre suoi punti di forza.