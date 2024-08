Al via le vendite della batteria da 300 Wh/kg che si ricarica in 10 minuti

Le batterie delle auto elettriche non devono essere solo capienti per assicurare un’autonomia elevata ma anche garantire una ricarica il più possibile rapida. Rispetto ai rifornimenti tradizionali di gasolio, benzina e GPL, infatti, chi acquista un’automobile elettrica non vuole attendere troppo tempo nelle stazioni di servizio. Ed è in questo contesto che ci sono numerosi progetti per produrre batterie dalla ricarica ultrarapida. Alcuni esempi recenti sono batteria di Zeekr che si caricano in una decina di minuti e quella sviluppata dal Korea Advanced Institute of Science and Technology che si ricarica in 5 secondi.

Nel frattempo Forge Battery ha iniziato le consegne di batterie capaci di raggiungere la densità di 300 Wh/kg e ricaricarsi in soli 10 minuti.

Le batterie di Forge Battery

L’azienda americana ha annunciato ufficialmente l’inizio della vendita di questa batteria caratterizzata dalla cella cilindrica di formato 21700. Il nome tecnico è Gen 1.1 Supercell 21700 e Forge Battery ne ha già spedite alcune a diversi clienti e realtà professionali con cui collabora. Forge Battery ha inoltre comunicato di aver ricevuto ordini per un quantitativo annuo di 24 GWh di potenza complessiva a conferma del grande interesse per le proprie batterie. Interesse che deriva sia dalla longevità della batteria che dalle sue caratteristiche tecniche che la rendono molto versatile adatta a diversi utilizzi.

La versatilità della batteria è tale che Forge Battery ne ha previsto la consegna non solo per le case automobilistiche ma anche per i produttori di motociclette e camion così come a diverse aziende che operano nel settore della difesa e in quello aerospaziale.

In effetti i dati riferiti su questa batteria sono notevoli. La Gen 1.1 Supercell 21700, infatti, ha una densità di 300 Wh/kg che è ben al di sopra della media delle batterie agli ioni di litio che si aggira intorno ai 250 Wh/kg. L’efficienza è dovuta all’utilizzo di un anodo ad alto contenuto di silicio, ma questa non è l’unica innovazione.

La Gen 1.1 Supercell 21700 di Forge Battery prevede anche un particolare elettrolita che, utilizzando additivi speciali, supporta cicli di carica e scarica anche a tensioni molto elevate. È questo che consente alla batteria di ricaricarsi in 10 minuti. Ma non solo: ha costi di produzione di circa il 20% più bassi rispetto a celle cilindriche NMC 811 con chimica tradizionale nichel manganese cobalto.