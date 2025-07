Mercedes-AMG GT XX, il dettaglio che non avevi notato: le ruote connesse tramite Bluetooth

La Mercedes AMG GT XX ha sorpreso tutti fin dal suo debutto, avvenuto pochi giorni fa. Si tratta di un prototipo che anticipa la futura supercar elettrica della casa tedesca, con un design estremamente audace, soluzioni tecniche innovative e dettagli fuori dal comune. Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda l’aerodinamica. Grazie a un lavoro intensivo in galleria del vento, Mercedes-AMG ha ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,198, migliore persino di quello della Volkswagen XL1, considerata finora l’auto di serie più aerodinamica mai realizzata.

Advertisement

Il concept vanta aerodinamica attiva avanzata, con fondo piatto, diffusore posteriore, minigonne laterali, cerchi specifici e lamelle regolabili nel frontale, il tutto pensato per ridurre al minimo le turbolenze anche a velocità elevate, che nel caso della GT XX possono arrivare fino a 360 km/h. Ma le chicche non finiscono qui.

Mercedes-AMG GT XX: i cerchi aerodinamici si controllano via Bluetooth

Advertisement

Tra i dettagli più curiosi spiccano i cerchi in lega forgiata da 21 pollici con flap mobili. Questi elementi si aprono e si chiudono automaticamente per raffreddare i freni o migliorare l’efficienza aerodinamica, ma il dettaglio davvero particolare è che il sistema funziona via Bluetooth.

L’idea, nata da un ingegnere Mercedes-AMG durante il tempo libero, è stata introdotto nel concept, anche se, secondo il CEO di AMG Michael Schiebe, le possibilità che arrivi su un modello di serie sono piuttosto basse. Tra le altre soluzioni innovative, la GT XX rinuncia al lunotto posteriore, come già visto su modelli come Polestar 4, e propone un volante rettangolare ispirato a quello della hypercar AMG ONE.

La supercar poggia sulla piattaforma AMG.EA ed è spinta da tre motori elettrici a flusso assiale sviluppati da YASA. Complessivamente, il sistema garantisce ben 1.360 CV. Inoltre, grazie al suo sistema di ricarica ultrarapida, può recuperare fino a 400 km di autonomia in soli 10 minuti.