Una berlina Genesis coinvolta in un misterioso incidente ripreso da una dashcam

Un video ripreso da una dashcam in Corea ha mostrato la scioccante scena di una berlina di lusso Genesis che perde il controllo sulla strada. Il veicolo si scontra con un’auto, poi ne colpisce un’altra, e continua bizzarramente il suo percorso. Il caos finisce solo quando l’automobile incontra finalmente dei detriti da costruzione che la fanno capottare. Questo incidente ha suscitato numerose domande riguardo alle circostanze che lo hanno causato.

Fa discutere in Corea l’incidente che ha coinvolto una berlina Genesis

Secondo le notizie dei media locali in Corea, l’incidente ha coinvolto un conducente affaticato che guidava una berlina Genesis, probabilmente un modello G80 (anche se l’angolazione della telecamera rende difficile distinguerla e potrebbe anche trattarsi di una G90). Le immagini della collisione mostrano l’auto che accelera da dietro e successivamente si scontra con una berlina Kia davanti a essa. La Kia scivola a sinistra e sembra divorare circa 50 metri di barriera autostradale in plastica prima di rotolare sul suo tetto. L’auto rallenta solo per un momento prima di continuare la sua accelerazione verso l’auto con la telecamera. Le due entrano in forte contatto e la vettura è anche costretta a sinistra dove quasi si ribalta quando colpisce le barriere in plastica.

Invece, riesce a riprendere un percorso all’interno di quella che sembra essere una zona in costruzione. La vettura di Genesis accelera di nuovo e questa volta colpisce dei detriti da costruzione sul suo cammino. Sembra capovolgersi ma c’è così tanta polvere e detriti che è difficile esserne sicuri. Le testimonianze dei presenti sulla scena dicono che il conducente ha chiesto “Cosa è successo?” subito dopo l’incidente. Questo incidente sembra sollevare più domande che risposte.

Se la persona stava dormendo sembrerebbe che l’auto di Genesis avesse qualche tipo di cruise control con tracciamento della corsia attivato. Perché quel sistema, se attivato, non si è spento immediatamente dopo il primo incidente? L’auto sembra anche sterzare di nuovo a destra dopo aver deviato a sinistra nella zona dei lavori stradali. Come è possibile se il conducente stava dormendo? E infine, come fa qualcuno a dormire attraverso tutto questo? Fortunatamente, secondo quanto riporta la stampa locale ogni persona coinvolta in questi incidenti è sopravvissuta senza gravi ferite.