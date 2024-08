Dopo il restyling della Kia EV6 diverse foto spia rivelano l’arrivo anche di quello per la versione GT. La Kia EV6 GT Line prevede un aumento di potenza e la trazione 4×4 per un’auto che, senza sacrificare l’autonomia e il comfort, propone ora una maggiore vivacità e guidabilità.

Come cambia la Kia EV6 GT Line

Con la versione GT Line la Kia EV6 prevede l’aggiunta di un motore che aumenta di circa 100 CV la potenza della vettura rispetto al modello con un solo motore a trazione posteriore. Dal punto di vista tecnico la nuova Kia EV6 GT Line prevede due unità elettriche sincrone a magneti permanenti con una potenza complessiva di 325 CV e 605 Nm che assicurano una velocità massima di 185 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 secondi di 5,2 secondi.

Sul fronte estetico la Kia EV6 GT Line non differisce molto rispetto alla versione monomotore che mantiene quindi lo stile di un crossover con il frontale ribassato e il posteriore particolarmente sportivo. È stato sviluppato il passo con gli sbalzi ridotti e i cerchi da 20”. La Kia EV6 GT Line è stata realizzata sulla piattaforma E-GMP dedicata alle vetture elettriche. L’aggiunta del secondo motore riduce ulteriormente la capienza del bagagliaio quasi dimezzandola: passa da 52 a 20 litri.

La batteria mantiene la capacità di 77,4 kW assicurando una ricarica dell’80% dell’autonomia in soli 18 minuti. Con il wallbox domestico da 11 kW a 16A, invece, per ripristinare l’intera carica occorrono più di sette ore. In termini di autonomia complessiva la Kia EV6 GT Line permette di raggiungere i 400 km con un pieno di ricarica.

La versione GT Line interviene migliorando non solo la potenza ma anche l’esperienza di guida. Questa versione, infatti, ha uno scatto migliore che consente di effettuare sorpassi con maggiore celerità che si converte non solo in un “vezzo” personale ma anche in una maggiore sicurezza attiva. Su sfondi sfavorevoli poi la Kia EV6 GT Line assicura una maggiore omogeneità di trazione, mentre nella modalità di guida sportiva emerge la maggiore spinta al retrotreno che dona più agilità durante i cambi di direzione.

Sugli interni la Kia EV6 GT Line presenta un abitacolo accogliente e caratterizzato da finiture di qualità. I sedili anteriori sono ampi così come i due display affiancati sui quali trovare il quadro strumenti digitale e il sistema per l’infotainment. Ottimo anche lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori che possono contare su un divano ben distanziato dai sedili anteriori. Il comfort dei passeggeri posteriori è dato anche dalla presenza delle bocchette di aerazione poste sui montanti laterali.