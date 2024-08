Tesla Model 3, nuovi record di efficienza energetica: è la migliore in assoluto

La Tesla Model 3 Highland, arrivata sul mercato lo scorso anno, sarebbe la migliore in assoluto in termini di efficienza energetica, superando il record del modello precedente. Secondo alcuni test condotti in Norvegia, la Model 3 RWD, la versione entry level con trazione posteriore, ha raggiunto un’efficienza media di 114 Wh per chilometro ad una velocità costante di 90 km/h. Questi numeri superano di 2,5 chilometri per kWh la valutazione EPA, che segna 6,4 chilometri per kWh.

Tesla Model 3 è la migliore in termini di efficienza energetica: i dati del test condotto in Norvegia

A velocità più elevata, raggiungendo i 120 km/h, la berlina elettrica ha mantenuto un’efficienza energetica di 6,5 chilometri per kWh. La Tesla Model 3 Highland monta un pacco batterie LFP da 60,9 kWh, che consente di percorrere 437 km con una singola carica. Le batterie LFP, pur avendo una densità energetica minore rispetto ad altre composizioni chimiche, offrono un vantaggio fondamentale: permettono l’utilizzo completo della loro capacità senza danneggiare la longevità della batteria, cosa non possibile con le batterie al nichel e cobalto. Tesla, inoltre, consiglia di caricare sempre al 100% le batterie LFP per massimizzarne l’efficienza e le prestazioni.

Confrontando la Model 3 con un’eccellenza assoluta del settore elettrico come la Lucid Air, quest’ultima vanta un’efficienza dichiarata di 8 km per kWh. La Model 3, tuttavia, si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni e accessibilità. Per questi motivi, la berlina elettrica del marchio di Elon Musk si afferma come una delle scelte più vantaggiose sul mercato per chi intende passare ai veicoli elettrici. Nonostante ciò, a causa dell’evoluzione tecnologica e altri fattori, le auto elettriche si svalutano a ritmo maggiore rispetto alle auto a combustione, secondo una ricerca.

Nelle ultime settimane è stato avvistato il prototipo della nuova Tesla Model Y Juniper, versione aggiornata del SUV elettrico che dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2025. Questo dovrebbe presentare alcuni elementi che hanno debuttato con la Model 3 Highland, tra cui il frontale e gli interni. Al posteriore, invece, dovrebbe essere presente una striscia LED che collega i gruppi ottici. Ci saranno novità anche per il pacco batteria, che dovrebbe consentire un’autonomia superiore a 800 km nella versione Long Range.