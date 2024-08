Kia, raggiunto il milione di vendite in India in tempo record

Kia festeggia un risultato straordinario per il mercato indiano. La casa coreana, infatti, ha raggiunto il milione di veicoli venduti in India in appena 5 anni di attività. Si tratta di un traguardo importante che sottolinea il ruolo cruciale di Kia come uno dei marchi automobilistici in più rapida ascesa nel panorama indiano. Un panorama che vale molto dato che si tratta di uno dei Paesi più popolosi al mondo e con un mercato sempre più vivo.

Il successo di Kia in India è stato trainato in gran parte dalla Kia Seltos, il fiore all’occhiello dell’azienda, che da sola rappresenta oltre il 48% delle vendite nel paese. Ci sono poi la Kia Sonet e la Kia Carens, che seguono a ruota con il 34% e al 16% delle vendite.

Dal momento del debutto nel 2019, Kia ha rivoluzionato ha portato una grande svolta nel settore automobilistico indiano grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design fresco. Il marchio è rapidamente diventato uno dei più ambiziosi del Paese. Il 42% delle vendite proviene da modelli di fascia alta: l’India non è un mercato “troppo sensibile” al prezzo, come si dice spesso.

La strategia di Kia di introdurre opzioni di trasmissione tra le più avanzate della propria produzione ha ulteriormente rafforzato la sua posizione. Le trasmissioni automatiche (IVT, 6AT e 7DCT) rappresentano il 32% delle vendite complessive, mentre la iMT (Intelligent Manual Transmission) contribuisce per un altro 15%. Quanto alle propulsioni, il rapporto tra le vendite di veicoli a benzina e diesel del marchio è del 59% contro il 41%.

La crescita di Kia India è risultata esponenziale. Erano 45.226 unità vendute nel 2019; solo l’anno successivo sono state vendute 140.505 unità nel 2020, 181.583 nel 2021 e 254.556 nel 2022. Nel 2023, ha raggiunto 255.000 unità vendute e continua a mantenere un ritmo elevato nel 2024, con quasi 150.000 unità vendute solo nei primi sette mesi.

L’India è anche un hub di esportazione strategico: da qui, infatti, il marchio coreano ha spedito oltre 260.000 unità in oltre cento mercati internazionali. Includendo le esportazioni, le vendite di Kia India si avvicinano a 1,3 milioni di unità. Un grande successo, un’operazione decisamente riuscita per rafforzare la propria posizione nel mercato globale.