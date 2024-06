Kia Picanto 2024: in arrivo in Italia la nuova versione

Il 2024 è per la Picanto un anniversario importante raggiungendo il traguardo dei vent’anni e l’occasione è ideale per il suo arrivo anche nel nostro Paese del nuovo restyling. La nuova Kia Picanto 2024, infatti, si presenta con un design, un abitacolo e una dotazione tecnologica rinnovati per un’offerta particolarmente interessante. La nuova Kia Picanto, infatti, sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da 16500€ e solamente con motorizzazioni a benzina.

Come cambia la Kia Picanto 2024

Ispirata alla filosofia di design Opposites United tipica di Kia, la nuova Picanto presenta una tensione creativa determinata dall’incontro di aspetti divergenti che le donano uno stile audace e futuristico ma allo stesso tempo sportivo e moderno. Il nuovo frontale si contraddistingue per la firma luminosa distintiva che svolge la funzione di raccordo tra il Tiger Nose, il cofano e il parafango fino a raggiungere le prese d’aria laterali. Opzionalmente la nuova Kia Picanto 2024 può essere dotata di fari LED, mentre le luci diurne con sviluppo verticale donano modernità e identità high tech alla vettura.

Tante le opzioni disponibili per i cerchi in lega che potranno essere da 14” fino a 16” potendo scegliere tra numerose versioni. Ampia scelta anche nella colorazione della carrozzeria che propone quattro nuove tinte: Adventurous Green, Signal Red, Smoke Blue e Sportly Blue. Quattro anche gli allestimenti disponibili per questa Kia Picanto 20th Anniversary Edition: Urban, Style, GT Line e 20th Anniversary Edition. La versione celebrativa per il ventennale oltre ai fari anteriori full LED propone di serie gli indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori, i cerchi in lega da 16”, il ruotino di scorta e i vetri posteriori oscurati.

In termini di motorizzazione la Kia Picanto 2024 prevede solo powertrain a benzina e nello specifico un 1.0 da 63 CV e un 1.2 da 79 CV. Per la versione GPL bisognerà attendere ancora. Sia la versione 1.0 3 cilindri e la 1.2 4 cilindri sono a trazione anteriore e con cambio manuale (o automatico) a 5 rapporti.

Sul fronte degli interni e della tecnologia la Kia Picanto 2024 prevede un sistema di navigazione “floating” da 8” e un quadro strumenti con display digitale. L’infotainment supporta di serie sia Android Auto che Apple Car Play, mentre il Kia Connect offre diverse funzioni, tra cui quelle sulle strade dove è possibile parcheggiare, le previsioni meteo, il traffico in tempo reale e i punti di interesse. È stata introdotta anche la funzione Online Voice Recognition che si basa sul riconoscimento vocale online per fornre informazioni aggiornate tramite i comandi vocali. Tanti anche gli ADAS disponibili: Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Following Assist (LFA) e Intelligent Speed Limit Assist (ISLA).