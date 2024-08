Kia Sorento, in Italia anche le versioni Full hybrid e Plug-in

La gamma di opzioni per il motore del nuovo Kia Sorento aumenta ulteriormente. Il SUV a sette posti del marchio coreano introduce in Italia le varianti Full hybrid e Plug-in hybrid. Le due alternative per il Sorento affiancano il noto turbodiesel 2.2 CRDi da 194 CV/142kW che consisteva nell’offerta base del modello di segmento D.

La versione Full hybrid del Kia Sorento è equipaggiata con una propulsione complessiva che combina un motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi, una batteria litio-ione-polimero da 1,49kWh e un motore elettrico da 44,2kW, il tutto gestito da una trasmissione automatica a sei rapporti (6AT). È disponibile sia con trazione anteriore che integrale, con una potenza totale di 215 CV e una capacità di traino fino a 1200 kg.

La versione Plug-in hybrid, disponibile esclusivamente con trazione integrale, è dotata di un motore 1.6 T-GDi e una batteria da 13,8 kWh, associata anche questa a un cambio automatico a sei marce. La potenza complessiva del sistema ibrido raggiunge i 252 CV con una coppia massima di 350 Nm. Con la carica del motore elettrico, il Kia Sorento Plug-in Hybrid può percorrere fino a circa 55 km in modalità completamente elettrica.

Entrambe le versioni del Sorento portate in Italia sono disponibili negli allestimenti Business, Style ed Evolution. Tutte le versioni sono dotate di serie della configurazione a 7 posti e, a partire dall’allestimento Business, il nuovo sistema Infotainment CCnC da 12,3” di ultima generazione, insieme al cluster digitale per un’esperienza, come promessa da Kia, davvero innovativa.

L’allestimento Business viene offerto pensando di soddisfare sia i clienti privati che aziendali, offrendo un equipaggiamento completo e alti standard di sicurezza oltre che di dotazione tecnologica. La versione Plug-in hybrid dell’allestimento Business può beneficiare anche dell’ecobonus statale di Fascia 2. L’allestimento Style include cerchi in lega da 19 pollici per tutte le motorizzazioni, vetri posteriori oscurati, fari anteriori full LED a proiezione e vernice metallizzata o perlata di serie. A livello di sicurezza, comprende il Blind Spot, l’FCA 2 e l’HDA2.

L’allestimento top di gamma della Kia Sorento Evolution si distingue per cerchi in lega da 20 pollici, che però sono disponibili solo sulla motorizzazione Diesel, e da 19 pollici sulle versioni Hybrid e Plug-in hybrid, oltre al tetto panoramico di serie. Il comfort interno è enfatizzato dai sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente, con funzione di memoria per il lato guida e supporto lombare anche per il passeggero. A livello tecnologico, introduce il riconoscimento delle impronte digitali, la chiave digitale 2.0, il sistema di assistenza al parcheggio remoto, l’head-up display e il sistema audio premium Bose. Di serie c’è anche il monitoraggio a vista Surround View e il monitoraggio degli angoli ciechi.