Kia Sportage 2026, come potrebbe essere il modello più venduto del marchio

Il volume complessivo di veicoli elettrici Kia da gennaio a luglio è praticamente raddoppiato rispetto allo stesso ritmo dell’anno precedente. Merito delle performance record americane di luglio e ai SUV Sportage e Seltos che hanno raggiunto nuovi traguardi mensili. La situazione generale del marchio, però, non è completamente positiva.

Le vendite totali statunitensi di Kia sono scese a 450.000 unità nei primi sette mesi dell’anno rispetto alle 465.000 dell’anno precedente, a causa dei forti cali di modelli come Rio, K5, Soul e Stinger. Il SUV compatto Kia Sportage è comunque rimasto il modello più venduto del marchio, dimostrando di essere fondamentale nel contenere il calo delle vendite Kia. Anche se i veicoli elettrici hanno registrato buoni risultati, non possono ancora costituire la maggior parte delle entrate della casa automobilistica coreana.

In molti sono ansiosi di scoprire cosa riserverà Kia per la prossima generazione di Sportage. Almeno negli Stati Uniti, però, al momento, le novità restano poche. All’inizio di luglio, il popolare CUV di Kia è stato introdotto come modello 2025 con modifiche minime rispetto al 2024, e i vari allestimenti hanno subito un incremento di prezzo di cifre molto contenute, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo per la clientela media del segmento.

Il modello in arrivo per Kia si sta evidentemente preparando per un importante aggiornamento nel prossimo anno e per il debutto probabile per il 2026. Dopo i restyling della Sorento e del monovolume Carnival, era naturale aspettarsi un rinnovamento per il redditizio Sportage. I prototipi sono stati avvistati diverse volte dai paparazzi che hanno portato a casa diverse foto spia, e gli artisti digitali, i grafici specializzati in automobili, non sono stati da meno nel proporre le loro interpretazioni.

Nikita Chuiko, noto come kelsonik sui social media, ritiene che sia il momento ideale per lavorare al restyling della Kia Sportage 2026. Il grafico si è basato sulle ultime foto spia. Si prevede, dunque, che il modello più venduto di Kia sarà rinnovato entro la fine dell’anno o all’inizio del 2025, con miglioramenti significativi: nuova illuminazione Star Map, propulsori più efficienti e tecnologie avanzate.

Lo Sportage è stato anche recentemente stato avvistato al Nürburgring Nordschleife. Ciò suggerirebbe come i SUV crossover come questo possono essere versatili tanto da “passare” un fine settimana sul leggendario circuito, oltre che su strada. Il rendering non ufficiale di Chuiko mostra una Sportage 2026 con uno stile che riprende le linee rinnovate dei modelli Sportage e Carnival.