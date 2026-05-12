Volkswagen ID. Polo GTI, la sportiva elettrica avrà le marce simulate

Volkswagen sta definendo i contorni della futura famiglia ID. Polo GTI e, accanto alla versione di serie attesa per il 2027, lavora già a una declinazione più radicale che potrebbe chiamarsi Clubsport. È proprio su quest’ultima che il costruttore di Wolfsburg starebbe concentrando le soluzioni tecniche più ambiziose, inclusa una simulazione del cambio di marcia tramite paddle al volante, una tecnologia che sulla GTI standard non dovrebbe invece trovare spazio.

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Volkswagen ID. Polo: la versione elettrica più sportiva avrà il cambio simulato

Secondo quanto riportato da Autocar, l’approccio sarebbe simile a quello già adottato da Hyundai sulle elettriche della gamma N, con una gestione della potenza studiata per riprodurre artificialmente i passaggi di rapporto e rendere la guida più interattiva. Florian Umbach, responsabile della dinamica veicolo in Volkswagen, ha confermato che il marchio sta sviluppando un sistema di erogazione gestito attraverso i paddle, pensato per restituire al guidatore un coinvolgimento più diretto. La GTI di serie, dal canto suo, si limiterebbe a un suono di accelerazione simulato, senza la componente del cambio virtuale.

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Per quanto riguarda le prestazioni, la ID. Polo GTI dovrebbe raggiungere circa 223 CV, un valore allineato a quello della Cupra Raval VZ con cui condivide la piattaforma, e coprire lo 0-100 km/h in 6,5 secondi. Si tratta di cifre che lasciano però l’amaro in bocca, considerando che le concorrenti dirette fanno decisamente meglio, a partire dalla Peugeot E-208 GTi con i suoi 277 CV e uno scatto in 5,7 secondi, e dalla Opel Corsa GSE che si attesta su valori analoghi con tempi persino leggermente migliori.

La Clubsport potrebbe colmare questa distanza grazie a un incremento di potenza e coppia, reso possibile da margini ancora disponibili sull’hardware di motore e batteria, oltre che da un assetto ribassato e irrigidito, interventi sul telaio e un design esterno dal carattere più marcato.

Quanto alla tecnologia, la ID. Polo monta già una strumentazione digitale con tema rétro ispirato alla prima Golf e, su una variante sportiva, Volkswagen potrebbe combinare grafica dedicata, sonorità specifiche e mappature differenziate della risposta motore per evocare diverse generazioni della storia GTI. È una direzione condivisa da altri costruttori, con Mercedes-AMG e BMW impegnate su progetti analoghi per le rispettive elettriche ad alte prestazioni.

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La presentazione della ID. Polo GTI è prevista entro la fine del 2026, con l’arrivo in concessionaria fissato al 2027, mentre per la Clubsport non sono ancora state comunicate tempistiche ufficiali.