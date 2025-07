Ford pronta a presentare la nuova “Model T”: ecco di cosa si tratta

No, Ford non sta tentando di mettere sul mercato una qualche “copia” della Model Y o Model 3 di Tesla. Questo nome, infatti, risale a più di 100 anni fa. Nel 1908, la Ford Model T rese l’automobile accessibile alle masse, superando 15 milioni di unità vendute in vent’anni e diventando uno dei veicoli più influenti del XX secolo. Oggi, nel 2025, l’Ovale Blu si trova ad affrontare sfide di portata globale, in particolare la crescente concorrenza dei marchi cinesi, che stanno erodendo quote di mercato in diversi Paesi. In risposta, Ford si prepara a un annuncio di portata storica.

Ford si prepara a lanciare la “nuova Model T”: in arrivo un veicolo elettrico rivoluzionario

Durante la conference call sui risultati finanziari del secondo semestre, il CEO Jim Farley ha svelato che l’11 agosto farà un importante annuncio: “Sarà una grande giornata per tutti noi in Ford. Condivideremo i nostri piani per progettare e costruire un veicolo elettrico rivoluzionario e una nuova piattaforma negli Stati Uniti. Questo è un ‘momento Model T’ per Ford.”

Farley ha parlato di una nuova famiglia di veicoli in grado di offrire tecnologia, efficienza, spazio e caratteristiche inedite. Anche se non sono stati forniti dettagli specifici, il contesto lascia intuire una strategia molto ambiziosa.

Secondo le indiscrezioni, la nuova piattaforma elettrica, sviluppata da un team dedicato in California, dovrebbe debuttare nel 2027 con un pickup di medie dimensioni. Ma l’attenzione resta ora sull’annuncio di agosto.

“La Cina è la vera minaccia per il nostro business globale,” ha affermato Farley. “Crediamo che l’unico modo per competere sia ripensare radicalmente la nostra ingegneria, la catena di fornitura e il processo produttivo.”

Uno dei punti chiave sarà l’introduzione delle batterie LFP, prodotte: “Siamo i primi a costruirle su larga scala. Saranno centrali nella nostra roadmap verso una redditività sostenibile.” Farley ha concluso con una promessa: “Vedrete molto presto cosa abbiamo costruito. Restate sintonizzati.”

Non si tratterà di una nuova Model T, ma di un veicolo che, secondo Ford, potrebbe avere un impatto paragonabile a quello dell’iconico modello lanciato oltre un secolo fa. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa sta realmente preparando l’Ovale Blu.