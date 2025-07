Skoda ha confermato la sua partecipazione al Salone dell’Auto di Monaco, che si terrà dal 9 al 14 settembre 2025, e lo ha fatto mostrando il teaser della Vision O. Si tratta di un concept di una familiare elettrica che anticipa uno dei prossimi modelli di serie del marchio. Non poteva mancare a un evento così rilevante, soprattutto ora che ha due nuovi veicoli a zero emissioni in fase di sviluppo.

Skoda Vision O: la nuova wagon elettrica debutterà al Salone dell’Auto di Monaco

Il primo veicolo ad arrivare sarà la Epiq, una compatta che punta a ritagliarsi un ruolo centrale nella gamma, mettendo in discussione persino la Fabia. L’altro sarà un modello più grande, lungo circa 4,7 metri, pensato per chi cerca spazio e praticità in formato elettrico. Ed è proprio questo il terreno su cui si muove la Vision O.

La nuova Skoda Vision O richiama lo stile delle attuali Octavia e Superb Combi, ma con linee più moderne. Questa presenta, infatti, un cofano a conchiglia, fari sottili a forma di “T” anche sul retro, parabrezza inclinato e tetto leggermente spiovente. Il risultato è un design decisamente elegante.

Il modello di serie derivato dalla Vision O si collocherà tra la Octavia Combi e la Superb Combi, completando l’offerta elettrica del marchio. Questo poggerà sulla piattaforma MEB e arriverà a metà 2027, con versioni a uno o due motori e un’autonomia stimata oltre i 600 km.

Per ora il prototipo non è stato ancora avvistato su strada, a differenza dell’alternativa elettrica al Kodiaq già in test. Ma, a quanto pare, è solo questione di tempo. Skoda punta a restare competitiva puntando su modelli adatti alla famiglie, anche in piena transizione all’elettrico.