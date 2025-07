Dimenticata per oltre tre decenni in un fienile impolverato nel cuore di Astoria, New York, una rarissima Aston Martin DB4 del 1962 è riemersa proprio come un tesoro perduto del motorismo d’epoca.

Rimasta inattiva dagli anni Novanta, questa icona britannica è stata recentemente messa in vendita per oltre 324.000 dollari, attirando immediatamente l’attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Dalla cifra, ovviamente, non si direbbe che possa “andare a ruba”, ma visto il modello di cui parliamo, la cifra è assolutamente coerente con il valore rappresentato. Alcuni modelli in ottime condizioni sono state vendute recentemente ben oltre il milione di sterline.

Questa Aston Martin non è una semplice vettura vintage. Questo esemplare, in origine, sfoggiava un’accattivante livrea blu con interni in pelle rossa e montava un potente motore da 3,7 litri, capace di raggiungere i 225 km/h—numeri da capogiro, anche con gli standard odierni. Ma ciò che rende questa DB4 un vero unicorno nel panorama delle auto d’epoca è il fatto che mantiene ancora i cifre del motore originali, dettaglio che ne moltiplica il valore sul mercato. Componenti storici, dunque.

La sua storia, però, è altrettanto affascinante quanto le sue specifiche. Il precedente proprietario ricevette l’auto come ricompensa per il suo impegno presso un’officina meccanica, subito dopo il suo rientro dalla guerra del Vietnam. Dopo averla trascinata fino a casa con l’intenzione di restaurarla, la DB4 fu parcheggiata in un angolo del fienile, e lì rimase.

Anni, poi decenni, passarono. La polvere coprì la carrozzeria e il tempo trasformò quel sogno appena intrapreso ma rimasto in sospeso. Ecco quindi come l’Aston Martin è divenuta una capsula del tempo.

Ora, affidata a Gullwing Motor Cars di Peter Kumar, la DB4 viene definita “una scoperta emozionante e autentica”, pronta a diventare il pezzo forte di una collezione importante.

La DB4 è stata la prima auto di produzione al mondo in grado di passare da 0 a 100 miglia orarie (160 km/h) e tornare a zero in meno di 30 secondi: un traguardo tecnico che ne consacra l’importanza nella storia dell’automobile. Oggi, rappresenta sia un capolavoro di ingegneria sia un tributo romantico a un’epoca in cui guidare era pura emozione.