Ford Escort da oltre 300.000 euro, asta record per la city car di seconda generazione

La Ford Escort RS1800 Mk II è una vera e propria icona del mondo dei rally, un gioiello della meccanica che ha segnato un’epoca d’oro nella storia del motorsport.

Introdotta nel 1975 come evoluzione della già vincente Mk I, questa Ford Escort ha conquistato piloti e fan grazie alle sue prestazioni di altissimo livello, all’architettura ingegneristica all’avanguardia per l’epoca e ai risultati ottenuti nelle competizioni internazionali.

Il cuore pulsante di questa leggenda è il motore Cosworth BDA da 1,8 litri, un propulsore che, nella sua configurazione da gara, poteva erogare oltre 240 cavalli di potenza, grazie a soluzioni tecniche come il doppio albero a camme in testa e le quattro valvole per cilindro. La trazione posteriore, abbinata a un telaio leggero e a sospensioni raffinate, assicurava alla Escort RS1800 una maneggevolezza eccezionale, rendendola perfetta per i tracciati sterrati e le condizioni più estreme.

Il suo curriculum sportivo è impressionante: numerose vittorie nel Campionato del Mondo Rally (WRC), guidata da leggende del volante come Ari Vatanen, Hannu Mikkola e Bjorn Waldegard. In particolare, Vatanen portò la RS1800 alla conquista del titolo piloti nel 1981, consacrandola nell’Olimpo delle auto da corsa.

Uno degli esemplari più rari e significativi è recentemente tornato sotto i riflettori: una delle sole 109 unità prodotte, inizialmente registrata dalla Ford Motor Company nel maggio 1976. Questa Escort in particolare, utilizzata per finalità promozionali e stampa, è appartenuta a una sola famiglia per quasi mezzo secolo.

Dopo un primo restauro negli anni Ottanta e un lungo periodo di conservazione in fienile, è stato sottoposto a un altro restauro completo e meticoloso, portando la vettura in condizioni eccellenti, praticamente pari allo stato originale.

Con appena 39.900 km certificati e una storia documentata, questa Escort RS1800 è stata battuta all’asta per ben 276.000 sterline. Un prezzo che riflette non solo la rarità, ma anche l’incredibile fascino senza tempo di questa Ford Escort, che oggi continua a brillare agli occhi degli appassionati e degli esperti di tutto il mondo.