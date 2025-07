Ford Mustang Mach-E, l’elettrica ha ancora il 90% di capacità dopo 400.000 km percorsi

Nonostante le critiche da parte di chi dubita della resistenza e longevità delle auto elettriche, la storia di una Ford Mustang Mach-E in particolare è pronta a smentire ogni scettico.

Dopo aver percorso oltre 400.000 chilometri in appena tre anni, questo SUV elettrico non solo è operativo, ma mantiene più del 90% della capacità originale della batteria, dimostrando l’affidabilità dei veicoli a zero emissioni nel lungo periodo.

David Blenkle, proprietario della Mustang Mach-E in questione, ha acquistato l’auto nel 2022 per il suo servizio di trasporto privato. Le motivazioni erano più o meno le solite: risparmio sui costi carburante, manutenzione semplificata, buona autonomia e un costo interessante confrontato ai competitor a combustione interna. Oggi, Blenkle è diventato una voce autorevole nel promuovere l’elettrico, grazie alla sua esperienza diretta.

“La gente dubita sempre della durata della batteria”, racconta. “Poi mostro loro il mio contachilometri”. E non si tratta di parole: il Chief Product Engineer della Mustang Mach-E, Matthew Gabrielli, ha validato i dati e confermato che l’esperienza di Blenkle rappresenta una prova tangibile della solidità e longevità dei veicoli elettrici moderni.

Per dare un’idea concreta: 400.000 chilometri in 3 anni equivalgono a circa 370 chilometri al giorno. Secondo uno studio di ComEd, confrontando la Mach-E con un SUV Ford Escape a trazione integrale, Blenkle ha risparmiato oltre 8.700 dollari solo in carburante.

Grazie alla ricarica notturna domestica, i risparmi possono crescere ulteriormente. Infatti, Blenkle effettua la maggior parte delle ricariche a casa, utilizzando un caricatore Ford programmato per attivarsi nelle fasce orarie più convenienti. Solo in giornate particolarmente intense ricorre a colonnine rapide in corrente continua.

Nonostante la garanzia Ford sulla batteria duri 8 anni o 160.000 km, il caso di Blenkle dimostra che un veicolo elettrico può andare ben oltre questi limiti. La manutenzione è risultata semplice per questo modello. Si elencano, infatti, il cambio degli pneumatici, i filtri abitacolo sostituiti, mentre i freni originali sono ancora perfettamente performanti, oltre all’efficace sistema di frenata rigenerativa.