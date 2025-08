Alfa Romeo Tonale: numerose unità richiamate, ecco il motivo

Alfa Romeo è costretta a richiamare un gran numero di Alfa Romeo Tonale per un guasto al display della radio che può causare problemi. Il display della radio dell’Alfa Romeo Tonale può guastarsi, impedendo alla telecamera posteriore di visualizzare le immagini. Le auto prodotte dal 25 gennaio 2024 al 1° aprile 2025 vengono pertanto richiamate in officina. Una nuova versione del software DCSD risolverà il problema.

Nuovo richiamo per alcune migliaia di Alfa Romeo Tonale a causa di un problema alla telecamera posteriore

Il produttore ha registrato il richiamo con il codice F50P. L’Autorità Federale per la Motorizzazione (KBA) sta monitorando il richiamo e lo elenca con il numero di riferimento KBA 15331R. In Germania, sono interessati 1.196 veicoli e 21.893 Alfa Romeo Tonale in tutto il mondo sono stati portati in officina. Al momento non è chiaro quanti di queste unità richiamate siano state vendute Italia. Questo dei richiami non deve essere visto come un qualcosa di negativo ma piuttosto come un modo di tutelare i propri clienti onde evitare qualsiasi problema,

Infatti qualsiasi produttore automobilistico può essere soggetto a richiami, anche Ferrari ha annunciato un richiamo per il SUV Purosangue a causa di un potenziale problema ai freni. Alcuni marchi, come Ford, sono noti per effettuare richiami più frequentemente, con l’ultima campagna che ha comportato una spesa di 570 milioni di dollari. Questo non è il primo richiamo che riguarda Alfa Romeo Tonale e molto probabilmente non sarà l’ultimo. Ricordiamo che in questi casi comunque la riparazione viene fatta a titolo totalmente gratuito e in maniera da arrecare il minor disturbo possibile per il proprietario del veicolo.