Porsche 911, il design minimalista come non si vedeva da tanto tempo sull’icona sportiva

Nel corso degli ultimi decenni, la Porsche 911 ha seguito un’evoluzione praticamente inevitabile. Ecco quindi che sono arrivate dimensioni in costante crescita e un peso sempre più importante. Nonostante resti una delle sportive più equilibrate e iconiche sul mercato, il suo ingombro aumentato ha sollevato domande tra gli appassionati.

E se la 911 attuale, la 992, fosse stata più snella, più leggera e più fedele alla silhouette originale? Una risposta affascinante arriva dal designer ucraino Mykola Tarasenko, che ha immaginato una 911 moderna dalle proporzioni compatte, senza però rinunciare al DNA stilistico della leggendaria coupé tedesca.

Si presenta così un concept dal fascino magnetico, in grado di fondere heritage e contemporaneità in un’unica proposta visiva. Nel suo progetto, Tarasenko ha reinterpretato i tratti classici della 911 con paraurti più verticali, un richiamo alle generazioni più datate, pur mantenendo un look fresco e attuale.

I fari tondi, elemento distintivo del modello, spiccano sulla parte frontale, accompagnati da sottili luci diurne a LED e da una griglia anteriore in nero lucido. I passaruota bombati completano l’anima muscolosa e sportiva della vettura. Sul retro, troviamo una barra luminosa a tutta larghezza, ormai marchio di fabbrica delle 911 contemporanee. Nella variante Turbo, spicca anche un grande alettone fisso, montato sopra il cofano posteriore: un tributo alle versioni più aggressive del passato. I terminali di scarico, pur presenti, sono insolitamente piccoli, forse per equilibrare le proporzioni generali del corpo vettura.

La generazione attuale, la 992, è in produzione dal 2018 ed è stata recentemente aggiornata per il model year 2025. È probabile che resterà sul mercato più a lungo della precedente 991, durata otto anni, ma secondo indiscrezioni la prossima evoluzione della 911 potrebbe arrivare entro un paio d’anni. Un ritorno alle dimensioni compatte non è atteso, ma concept come quello di Tarasenko riaccendono il desiderio per una 911 più agile e compatta.