Stellantis nomina Scott Krugger nuovo Responsabile del Design in Nord America

Stellantis annuncia la nomina di Scott Krugger alla nuova posizione di Responsabile del Design Nord America, che riporterà ad Antonio Filosa nel suo ruolo di Chief Operating Officer per il Nord America. Krugger sarà responsabile della supervisione della direzione creativa e della strategia di design degli iconici marchi nordamericani di Stellantis: Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

La nomina di Krugger è l’ultimo passo nella nuova organizzazione di design di Stellantis del Chief Design Officer Ralph Gilles

Krugger è entrato in azienda nel 2001 e ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità nell’ufficio design. Più recentemente, Krugger ha gestito tutti gli aspetti del design degli esterni per le autovetture e i veicoli commerciali Dodge e Dodge//SRT per il Nord America, dopo un periodo di cinque anni come responsabile del design Alfa Romeo, Jeep e dell’esperienza utente presso lo studio di design EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) dell’azienda.

L’annuncio del nuovo ruolo di Krugger segue la nomina, avvenuta la scorsa settimana, di Gilles Vidal a capo del design di tutti i marchi europei di Stellantis. Entrambe le nomine rappresentano passi importanti nell’implementazione della nuova organizzazione di design del Chief Design Officer Ralph Gilles.

Questa è calibrata per combinare in modo efficiente le competenze globali dell’intero portafoglio di 14 marchi di veicoli iconici di Stellantis, con una forte autonomia regionale per garantire un allineamento continuo con le esigenze dei clienti locali. Ralph Gilles, che riporta direttamente al CEO di Stellantis Antonio Filosa, si concentrerà sulla strategia e sui progetti di design globali, lavorando a stretto contatto con i responsabili del design regionale dell’azienda sulla direzione strategica di ciascun marchio, promuovendo al contempo la collaborazione tra le regioni.

“La nomina di Scott Krugger in Nord America e l’arrivo di Gilles in Europa sono fondamentali per la nostra nuova organizzazione di design e per i nostri piani di portare prodotti stimolanti ed entusiasmanti sui mercati nordamericano ed europeo, offrendo ai clienti una libertà di scelta ancora maggiore”, ha dichiarato Ralph Gilles. “Con l’immenso talento di Scott nel design e la sua comprovata leadership in Nord America, e la pluripremiata esperienza di Gilles in Europa, stiamo aprendo un nuovo capitolo di eccellenza creativa con il lancio della nostra organizzazione”.