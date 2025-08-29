Ford batte la Corvette ZR1X all’Inferno Verde e lo fa con un super furgone

Il Nurburgring è da sempre il terreno di battaglia preferito per le case automobilistiche che vogliono dimostrare la supremazia dei loro modelli più estremi. Negli ultimi anni i record sul leggendario tracciato tedesco sono stati dominati da supercar americane come le Corvette ZR1 e ZR1X, che avevano strappato lo scettro alla Ford Mustang GTD.

Advertisement

Era quindi prevedibile che Ford tentasse di prendersi la rivincita, ma nessuno si sarebbe aspettato che a raccogliere la sfida fosse un furgone. Eppure è successo: non un Transit qualunque, ma il Ford Transit SuperVan 4.2, un prototipo elettrico capace di erogare quasi 2.000 cavalli e già protagonista di record impressionanti a Bathurst e Pikes Peak.

Advertisement

Questo veicolo fuori da ogni schema ha affrontato il Green Hell con Romain Dumas al volante, fermando il cronometro su un incredibile 6:48.393. Un tempo che non solo abbatte il primato della Corvette ZR1X (6:49.275), ma entra anche nella top ten assoluta dei giri più veloci mai registrati al Nurburgring.

Il risultato è reso ancora più clamoroso se si pensa che il SuperVan ha battuto anche la potentissima Mustang GTD, che aveva girato in 6:52.072 con Dirk Müller alla guida. Dumas, già autore del record con la Volkswagen ID.R nel 2019, ha dimostrato ancora una volta la sua familiarità con il tracciato più impegnativo del mondo.

Il SuperVan 4.2 rappresenta l’ultima evoluzione di un progetto nato oltre cinquant’anni fa: la prima versione debuttò nel 1971, seguita dalla seconda nel 1984 e dalla terza nel 1993, equipaggiata addirittura con un motore di Formula 1. Dopo una lunga pausa, Ford ha rilanciato il concetto nel 2022 con il SuperVan 4 elettrico, poi trasformato nella versione 4.2 grazie a un importante lavoro di alleggerimento e ottimizzazione della potenza.

Advertisement

Chiaramente, non si tratta di un modello di serie. Il SuperVan è una vettura da corsa pura, sviluppata con componenti racing e pneumatici slick, quindi non paragonabile a supercar stradali come Corvette e Mustang. La sua vera missione è quella di fungere da laboratorio tecnologico per le ambizioni elettriche di Ford, anticipando soluzioni che in futuro potrebbero arrivare anche sulla gamma di produzione.