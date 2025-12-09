Alfa Romeo ARX-7: la sportiva progettata per superare i limiti

Alfa Romeo ARX-7 è il nuovo concept render del designer automobilistico e architetto Tommaso D’Amico che pochi minuti fa ha pubblicato sul suo canale di YouTube un video in cui ipotizza questa sportiva mozzafiato chiamata appunto in questo modo. Come dice il suo stesso autore, si tratta di un progetto che interpreta l’eredità di Alfa Romeo attraverso un linguaggio radicale, dove muscoli, ombre e tensioni scolpite definiscono una presenza scenica mai vista prima nel panorama delle supersportive moderne.

Advertisement

La carrozzeria adotta un approccio stealth aero-sculpted, caratterizzata da superfici sfaccettate, nervature pronunciate e volumi che sembrano plasmati dal vento. Il colore Nero Titanio Opaco amplifica la percezione di potenza, eliminando riflessi superflui e valorizzando la firma luminosa rossa, elemento chiave del carattere visivo di questa ipotetica Alfa Romeo ARX-7.

Ecco l’ultima creazione di TDA automotive: la nuova Alfa Romeo ARX-7

Il frontale della ipotetica Alfa Romeo ARX-7 si presenta audace e aggressivo, con il trilobo reinterpretato che integra prese d’aria e fessure aerodinamiche capaci di incanalare i flussi verso i parafanghi e la coda. I fari circolari con LED sovrapposti conferiscono al volto di questa vettura un’energia felina e intensa, mentre il posteriore scolpito come un’ala futuristica è attraversato da una striscia luminosa continua che ne esalta larghezza e presenza. I doppi terminali nel diffusore e i cerchi forgiati da 20” con finitura nera e pinze rosse sottolineano il carattere predatorio della vettura.

Advertisement

All’interno, il cockpit è un concentrato di sportività e raffinatezza: pelle e Alcantara nere, dettagli rossi, volante sportivo a doppia sezione piatta e tunnel centrale in carbonio satinato trasmettono controllo totale e precisione. L’autore del render ipotizza che la piattaforma ad alte prestazioni della Alfa Romeo ARX-7 potrebbe offrire tre motorizzazioni: ibrida V6 3.2 biturbo + elettrico da 940 CV, V8 4.2 biturbo da 870 CV posteriore e MHEV da 700 CV ottimizzata per track-day. Tra l’altro viene anche specificato che si tratta di una vettura leggerissima con un peso al di sotto di 1.350 kg grazie a monoscocca in carbonio e alluminio. Insomma indubbiamente una concept digitale molto interessante che reinterpreta in chiave moderna lo spirito Alfa Romeo e che in una gamma del biscione rinnovata potrebbe rappresentare una sorta di fiore all’occhiello.