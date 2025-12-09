Alfa Romeo: Eugenio Franzetti alla guida del marketing

Alfa Romeo ha appena annunciato la nomina di Eugenio Franzetti alla guida del marketing. Nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente all’amministratore delegato della casa automobilistica milanese Santo Ficili. Il nuovo responsabile del marketing prende il posto di Cristiano Fiorio, passato in Maserati alla guida del Marketing e che manterrà anche la Direzione Generale di BottegaFuoriserie.

Advertisement

Eugenio Franzetti succede a Cristiano Fiorio come nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo

Nel nuovo incarico di Responsabile Marketing Alfa Romeo, Eurgenio Franzetti porta un patrimonio di competenze maturate in comunicazione, vendite e motorsport. La sua carriera include ruoli di primo piano come la guida della Comunicazione e delle Attività Sportive di Peugeot Italia, la responsabilità della Comunicazione per DS Automobiles, Citroën e Peugeot nel mercato italiano e la direzione delle vendite di Citroën Italia, prima di approdare alla leadership della Comunicazione del brand Peugeot. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di DS in Italia ed è diventato Responsabile DS Performance. Parallelamente, ha recentemente assunto la guida del reparto Competizioni di Lancia, incarico che manterrà temporaneamente collaborando con Stellantis Motorsport per rafforzare la visibilità del marchio.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Eugenio Franzetti nel team Alfa Romeo. La sua vasta esperienza nel marketing automobilistico globale e la sua profonda conoscenza delle dinamiche dei marchi premium saranno preziosissime per continuare a rafforzare il posizionamento internazionale di Alfa Romeo. Eugenio vanta una comprovata esperienza nel promuovere la desiderabilità del marchio e il coinvolgimento del cliente attraverso strategie innovative e uno storytelling audace. Desidero inoltre ringraziare sinceramente Cristiano per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi anni, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita del marchio guidando con successo progetti in F1, lanci di modelli come la 33 Stradale – il ritorno del marchio nel mondo delle auto fuoriserie – campagne pubblicitarie pluripremiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave”.

Advertisement

Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti, nuovo Responsabile Marketing Alfa Romeo ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte di Alfa Romeo, un marchio che incarna passione, sportività e italianità. Questo è un momento entusiasmante nel percorso del marchio e non vedo l’ora di lavorare con il team per accrescere ulteriormente la presenza globale di Alfa Romeo. Il mio obiettivo è valorizzare la sua tradizione unica, abbracciando al contempo l’innovazione e nuovi modi di entrare in contatto con la nostra community di appassionati in tutto il mondo. Insieme, continueremo a raccontare la storia di Alfa Romeo in un modo che ispiri e coinvolga gli appassionati in ogni mercato.”