BMW iX3, il segreto del suo fascino sta in un colore “vecchio”

La BMW iX3 con il debutto del nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse è arrivata col preciso obiettivo di ridefinire il concetto di premium. Ma è una particolare combinazione cromatica ad aver centrato in pieno l’obiettivo. Parliamo di un’accoppiata adocchiata e segnalata da BMW Blog, rappresentata da una carrozzeria Space Silver su interni Castanea, abbinato all’irrinunciabile pacchetto M Sport. Non possiamo che approvare.

Anders Warming, capo di BMW Group Designworks, suggerisce come lo Space Silver non sia solo un colore, ma la “tela perfetta” per il nuovo design, capace di catturare i riflessi lunghi lungo la linea di spalla, sottolineando il frontale più slanciato ed evolvendo dal “metallo liquido” a un caldo “bianco-alluminio” sotto il sole. Non è un’auto in grado di urlare, ma di sfoggiare eleganza come pochi SUV.

A dare carattere alla vettura è il pacchetto M Sport, che sulla iX3 non risulta “aggressivo” nel senso tradizionale, ma disciplinato. Il paraurti anteriore ha una scolpitura più profonda e il diffusore posteriore risulta più sportivo e accattivante rispetto alla versione base, rendendo il SUV più atletico. Il look finale, molto fedele alla Vision X Concept, trasmette la presenza di un modello dalla tecnologia all’avanguardia, ma senza sconfinare nel territorio delle concept car da esposizione.

Se l’esterno è l’esca, gli interni Castanea sono il sigillo sull’impressione positiva. BMW ha abbracciato le tonalità calde, ma Castanea, appunto un castagno intenso con una delicata texture opaca, va oltre. Ricorda infatti più l’arredamento moderno che il classico rivestimento automobilistico. La tonalità calda contrasta magnificamente con l’architettura minimalista più “fredda” della Neue Klasse, dove il display panoramico quasi fluttua nell’abitacolo e la console centrale è priva di ingombri.

Tra gli altri colori presenti per l’iX3, come il Bianco Alpino e il Rosso Fuoco, lo Space Silver è stato il vincitore inatteso, un colore che permette alle superfici della Nuova Classe di “respirare” all’aperto. Sembrerà una tonalità anche troppo classica, appartenente a tante, troppe, BMW (non sono mai troppe!), ma su questo veicolo il colpo d’occhio è notevole.