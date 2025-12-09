Alfa Romeo: è lecito sognare una gamma con Junior, Giulietta, Tonale, Giulia, Stelvio e qualche sportiva?

Alfa Romeo nel corso del 2026 dovrà per forza di cose definire il suo futuro che al momento rimane avvolto nel mistero, in attesa di conoscere quelli che saranno i cambiamenti imposti dal nuovo CEO Santo Ficili oltre che dallo stesso capo di Stellantis Antonio Filosa. Al momento non si sa nemmeno quando arriveranno le nuove Stelvio e Giulia che in un primo momento avrebbero dovuto debuttare rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Dopo la rinuncia al segmento E si spera che almeno la gamma di Alfa Romeo si possa arricchire con la nuova Giulietta e qualche sportiva

Quello che in molti si augurano, appurato che non ci sarà alcun modello di segmento E, è che almeno la gamma di Alfa Romeo possa crescere dalla parte opposta con un nuovo modello compatto che secondo alcuni potrebbe essere la nuova Giulietta, che qui vi mostriamo in un recente render di Mirko del Prete, mentre secondo altri un crossover. Di certo sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Small che forse sarà prodotta a Pomigliano e che difficilmente la vedremo prima del 2029 dato che anche la STLA Small è attualmente in corso di aggiornamento per ospitare anche motori termici inizialmente non previsti.

Ovviamente tutti gli alfisti si augurano che la vettura prescelta possa essere la nuova Alfa Romeo Giulietta anche se al momento l’ipotesi più probabile sembra quella di un nuovo crossover lungo 4,3 metri dall’assetto molto sportivo con tanto di versione Quadrifoglio. Fermo restando che nella gamma del biscione ci saranno oltre a Junior anche le nuove Tonale, Giulia e Stelvio, quello che tutti noi ci auguriamo è la presenza di qualche auto sportiva anche in edizione limitata per garantire una sorta di continutà con il passato del marchio. In proposito si dice che il programma BottegaFuoriserie potrebbe riservare qualche sorpresa. Si parla del possibile arrivo di un secondo modello dopo la nuova 33 Stradale e si spera che entro la fine del prossimo anno si avranno le idee più chiare anche in proposito.

Quanto alla nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe essere prodotta a Melfi da fine 2027. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga oltre 4,6 metri. Anche in questo caso ci sarà un netto cmabio di design rispetto al modello attuale con uno stile più sportivo e aerodinamico. Tra i motori ci saranno ibrido ed elettrico mentre non dovrebbe trovare spazio il termico puro anche se molto dipenderà da quello che verrà deciso dall’Unione Europea nelle prossime settimane a proposito del Ban alle auto termiche nel 2035. Infine per quanto riguarda le nuove Giulia e Stelvio sembra assai difficile che possano essere svelate prima di fine del 2027 con la commercializzazione e la produzione che inizierà solo nel 2028.