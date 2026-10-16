Ford richiama la Mach-E, sono quasi 97.000 gli esemplari interessati in tutta Europa

Quasi 97.000 Ford Mustang Mach-E sono stati richiamati per un difetto al differenziale posteriore che, tradotto, significa una cosa sola: l’auto può smettere di spingere quando meno te lo aspetti.

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Precisamente, parliamo di 96.840 esemplari costruiti tra marzo 2020 e dicembre 2023, di cui 6.598 consegnati in Germania. È proprio da Flensburg che arriva l’annuncio, con il KBA, l’autorità federale tedesca dei trasporti, a registrare la campagna con il riferimento 16878R. Il richiamo però è ben più ampio, quindi chi guida una Mach-E in Italia o altrove in Europa farebbe bene a controllare.

Il colpevole è l’albero del pignone del differenziale posteriore, il componente che porta il moto dentro il gruppo meccanico. Se si rompe, la trazione sparisce mentre si viaggia.

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C’è poi il secondo scenario, più subdolo. Si parcheggia in P senza tirare il freno di stazionamento elettronico, l’albero cede e l’auto si mette in movimento da sola. In salita, accanto ad altre vetture o a qualche pedone, l’effetto sorpresa non è dei più graditi. La notizia buona è che, secondo le autorità tedesche, non risultano incidenti né danni a cose o persone legati al problema.

La cura prevista è la sostituzione del differenziale posteriore. Qui entra in scena la parte meno brillante: Ford i ricambi non li ha ancora. Dovrebbero arrivare dal quarto trimestre del 2026, e un calendario di interventi per i singoli proprietari non è stato comunicato.

Nel frattempo l’auto non va lasciata in garage. Il costruttore, con il codice interno 26S50, consiglia soltanto di inserire sempre il freno di stazionamento quando si seleziona la P. Una misura sensata, ma che argina solo il rischio di movimento in sosta: se l’albero cede in marcia, il freno di stazionamento può fare ben poco. Per sapere se la propria Mach-E è nella lista, serve passare da un centro assistenza autorizzato.