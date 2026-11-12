Ford Mustang Mach-E, dopo cinque anni la batteria è ancora come nuova

Si attesta al 92% il “voto” che la batteria della Mustang Mach-E si porta a casa dopo cinque anni. Non male per un componente che, al debutto, molti davano per spacciato prima ancora del primo tagliando.

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Ford ha messo sotto la lente oltre 36.000 esemplari del 2021 tra Stati Uniti e Canada, che insieme hanno macinato più di 3,2 miliardi di chilometri. Un campione che ha decisamente valore statistico. Il verdetto vede, dunque, una capacità media al 92% rispetto al giorno zero.

Attenzione però al perimetro. Lo studio riguarda le prime Mach-E con chimica NCM, nichel-cobalto-manganese, nei tagli da 76 e 99 kWh lordi. Le LFP arrivate nel 2023 restano fuori, semplicemente perché non hanno ancora vissuto abbastanza.

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Il bello viene guardando chi ha davvero consumato l’asfalto. Più di 2.000 vetture oltre i 160.000 km restano sopra il 91%. Una trentina di maratoneti che hanno superato i 320.000 km si fermano attorno all’88%. Impossibile parlare di batteria cotta a metà vita.

La versione a trazione posteriore con batteria maggiorata dichiarava nel 2021 ben 491 km EPA. Togliendo l’8%, ne restano circa 450, a parità di condizioni. Ford aggiunge che il 95% delle auto analizzate ha uno stato di salute compreso tra l’87% e il 97%. Il che significa che le sorprese, in un senso o nell’altro, sono rare.

Solo marketing di casa? Fino a un certo punto, dato che i riscontri esterni arrivano. Recurrent, che monitora le elettriche usate, stima il 97% dell’autonomia originale dopo tre anni e il 95% dopo cinque. L’austriaca Aviloo, su 500.000 test, vede a 150.000 km capacità tra il 90% e il 94% per molti modelli. La Mach-E segna 92,5%, praticamente il dato Ford. Tesla Model 3 e Model Y si fermano all’88,9% e al 90,3%.

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Le medie, come tutte le medie, non raccontano la storia di ogni singola auto. Il modo in cui la si tratta conta eccome: caldo estremo, ricariche rapide al 100% a ripetizione e batteria lasciata quasi a secco la invecchiano prima. Ford suggerisce la corrente alternata per l’uso quotidiano, il rapido per i viaggi, l’auto all’ombra d’estate e, quando possibile, la carica tra 20% e 80%.