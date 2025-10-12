Ferrari 599 GTO venduta a prezzo record: scopri il nuovo primato della specie

Una Ferrari 599 GTO del 2010 è stata battuta all’asta nelle scorse ore, stimolando la tentazione d’acquisto di alcuni appassionati molto facoltosi del “cavallino rampante”. L’auto faceva parte della “Tailored for Speed Collection“, una incredibile raccolta di auto stradali e da corsa della casa di Maranello, messa quasi tutta in vendita. Facile intuire come l’idea dello shopping potesse essere accarezzata solo da una ristretta cerchia di persone, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

Anche se non era fissato un prezzo di riserva, si poteva ipotizzare che i rilanci avrebbero raggiunto livelli molto alti. Le stime della vigilia davano un’idea sul possibile posizionamento dell’offerta vincente, danzando in in un range da 650 mila a 750 mila franchi svizzeri. Non si potevano escludere cifre ancora più “robuste”, che puntualmente sono arrivate.

L’auto è stata ceduta, infatti, per 950 mila franchi svizzeri, pari col cambio odierno a 1.223.000 euro. Si tratta del nuovo record per questo modello. Non si hanno notizie di esemplari della specie passati di mano a un prezzo più alto in precedenza. La vendita è stata curata dagli specialisti di RM Sotheby’s: un’autentica istituzione in questo ambito. Il suo svolgimento ha preso forma nella città di Zurigo, quando l’orologio del tempo segnava la data di sabato 11 ottobre.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La Ferrari 599 GTO è la terza “rossa” a portare l’acronimo di Gran Turismo Omologata, dopo la 250 GTO del 1962 e la GTO del 1984. Fu svelata nel 2010, divenendo subito la vettura del marchio emiliano più rapida sulla pista di Fiorano, dove andava meglio persino della Enzo, da cui ereditava il motore V12 da 6.0 litri, in parte depotenziato. Si tratta di una limited edition, che prese forma in soli 599 esemplari. Con lei vennero traghettati su un modello stradale le esperienze acquisite con le auto laboratorio della famiglia 599XX.

L’esemplare appena passato di mano fu consegnato nuovo dalla concessionaria Niki Hasler AG di Basilea. Si offre allo sguardo con la rara combinazione extracampionario, per la carrozzeria, di Blu Scozia con tetto Grigio Silverstone Opaco. Gli interni sono in Nero Alcantara. Le molte rifiniture in fibra di carbonio aggiungono tocchi racing e di esclusività, impreziosendo ulteriormente il pacchetto.

Questa Ferrari 599 GTO vanta pure la certificazione Ferrari Classiche, ottenuta nel mese di ottobre del 2010. Sin dalla prima consegna è stata trattata coi migliori riguardi. Al suo attivo una percorrenza molto bassa: poco più di 12.000 km. Già dalle immagini si intuisce il perfetto stato di forma dell’esemplare, che sfoggia condizioni impeccabili. Un motivo in più per capire le ragioni della presenza molto attiva da parte dei potenziali acquirenti, nella sessione di vendita svizzera scelta per la sua alienazione.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Sublime la scheda tecnica della Ferrari 599 GTO, il cui apice ingegneristico è offerto dal motore V12 aspirato da 6.0 litri di cilindrata, con 670 cavalli al servizio del piacere. Questa energia giunge al suolo sulle ruote posteriori, tramite un cambio manuale robotizzato a sei rapporti. Incredibili le performance. Ai suoi tempi era una delle auto più veloci in assoluto presenti sul mercato. Sulla pista di Fiorano, come già scritto, andava meglio della Enzo.

Ancora oggi resta un riferimento in termini di prestazioni e coinvolgimento emotivo, grazie all’ottimo handling e alle sonorità meccaniche da antologia, che non si finirebbe mai di ascoltare. Con questa GT si possono raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in meno di 3.3 secondi, per poi proiettarsi con grande vigore verso la velocità massima, di oltre 335 km/h.

In totale, la Ferrari 599 GTO prese forma in 599 esemplari, nell’ambito di una delle produzioni limitate dell’era moderna entrate con maggiore intensità nel cuore della gente. L’auto appena passata di mano a Zurigo è quella con telaio 174721. Risale al mese di novembre del 2014 il suo ingresso nella “The Tailored For Speed ​​Collection”. Ora è stata ceduta all’asta, a prezzo record.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s